https://ria.ru/20230213/retsessiya-1851809408.html

В Еврокомиссии уверены, что еврозона избежит рецессии

В Еврокомиссии уверены, что еврозона избежит рецессии - РИА Новости, 13.02.2023

В Еврокомиссии уверены, что еврозона избежит рецессии

Еврокомиссия (ЕК) уверена, что регион единой европейской валюты, куда входят 20 из 27 стран Евросоюза, сможет избежать рецессии в текущем году, сказал... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T20:36

2023-02-13T20:36

2023-02-13T21:24

экономика

паоло джентилони

еврокомиссия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126990_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_e82e11c76bfcc9d81580e3f48e10c8a6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) уверена, что регион единой европейской валюты, куда входят 20 из 27 стран Евросоюза, сможет избежать рецессии в текущем году, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. При этом в прошлом году Еврокомиссия не исключала возможности сокращения экономики Евросоюза, по крайней мере в зимние месяцы. Еврокомиссар напомнил, что ЕК в понедельник представила новый, зимний экономический прогноз, где улучшила ожидания по ВВП и инфляции в Евросоюзе и ее экономическом ядре - еврозоне, на нынешний год. Теперь ЕК ждёт подъёма ВВП этих регионов на уровне чуть меньше 1%. Оценки роста были увеличены ввиду ряда благоприятных факторов, в том числе, на фоне повешенных запасов газа и снижения оптовых цен на него.

https://ria.ru/20230213/evrosoyuz-1851707262.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, паоло джентилони, еврокомиссия, евросоюз, в мире