20:36 13.02.2023 (обновлено: 21:24 13.02.2023)
В Еврокомиссии уверены, что еврозона избежит рецессии
Еврокомиссар Джентилони: ЕК уверена, что еврозона избежит рецессии в 2023 году
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) уверена, что регион единой европейской валюты, куда входят 20 из 27 стран Евросоюза, сможет избежать рецессии в текущем году, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Мы теперь можем быть уверены, что еврозона избежит рецессии в текущем году. Осторожная уверенность", - отметил он на пресс-конференции.
При этом в прошлом году Еврокомиссия не исключала возможности сокращения экономики Евросоюза, по крайней мере в зимние месяцы.
Еврокомиссар напомнил, что ЕК в понедельник представила новый, зимний экономический прогноз, где улучшила ожидания по ВВП и инфляции в Евросоюзе и ее экономическом ядре - еврозоне, на нынешний год. Теперь ЕК ждёт подъёма ВВП этих регионов на уровне чуть меньше 1%.
Оценки роста были увеличены ввиду ряда благоприятных факторов, в том числе, на фоне повешенных запасов газа и снижения оптовых цен на него.