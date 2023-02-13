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В Еврокомиссии уверены, что еврозона избежит рецессии - РИА Новости, 13.02.2023
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В Еврокомиссии уверены, что еврозона избежит рецессии
В Еврокомиссии уверены, что еврозона избежит рецессии - РИА Новости, 13.02.2023
В Еврокомиссии уверены, что еврозона избежит рецессии
Еврокомиссия (ЕК) уверена, что регион единой европейской валюты, куда входят 20 из 27 стран Евросоюза, сможет избежать рецессии в текущем году, сказал... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T20:36
2023-02-13T21:24
экономика
паоло джентилони
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) уверена, что регион единой европейской валюты, куда входят 20 из 27 стран Евросоюза, сможет избежать рецессии в текущем году, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. При этом в прошлом году Еврокомиссия не исключала возможности сокращения экономики Евросоюза, по крайней мере в зимние месяцы. Еврокомиссар напомнил, что ЕК в понедельник представила новый, зимний экономический прогноз, где улучшила ожидания по ВВП и инфляции в Евросоюзе и ее экономическом ядре - еврозоне, на нынешний год. Теперь ЕК ждёт подъёма ВВП этих регионов на уровне чуть меньше 1%. Оценки роста были увеличены ввиду ряда благоприятных факторов, в том числе, на фоне повешенных запасов газа и снижения оптовых цен на него.
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экономика, паоло джентилони, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Экономика, Паоло Джентилони, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
20:36 13.02.2023 (обновлено: 21:24 13.02.2023)
 
В Еврокомиссии уверены, что еврозона избежит рецессии

Еврокомиссар Джентилони: ЕК уверена, что еврозона избежит рецессии в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) уверена, что регион единой европейской валюты, куда входят 20 из 27 стран Евросоюза, сможет избежать рецессии в текущем году, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Мы теперь можем быть уверены, что еврозона избежит рецессии в текущем году. Осторожная уверенность", - отметил он на пресс-конференции.
При этом в прошлом году Еврокомиссия не исключала возможности сокращения экономики Евросоюза, по крайней мере в зимние месяцы.
Еврокомиссар напомнил, что ЕК в понедельник представила новый, зимний экономический прогноз, где улучшила ожидания по ВВП и инфляции в Евросоюзе и ее экономическом ядре - еврозоне, на нынешний год. Теперь ЕК ждёт подъёма ВВП этих регионов на уровне чуть меньше 1%.
Оценки роста были увеличены ввиду ряда благоприятных факторов, в том числе, на фоне повешенных запасов газа и снижения оптовых цен на него.
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ЭкономикаПаоло ДжентилониЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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