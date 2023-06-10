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Польский генерал рассказал, чем рискует Украина из-за контрнаступления - РИА Новости, 10.06.2023
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04:00 10.06.2023 (обновлено: 04:01 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/risk-1877344332.html
Польский генерал рассказал, чем рискует Украина из-за контрнаступления
Польский генерал рассказал, чем рискует Украина из-за контрнаступления - РИА Новости, 10.06.2023
Польский генерал рассказал, чем рискует Украина из-за контрнаступления
Крупные столкновения с российскими войсками представляют угрозу для ВСУ, рассказал польский генерал Станислав Козей в интервью Fakt. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T04:00
2023-06-10T04:01
в мире
донбасс
запорожье
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
станислав козей
украина
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Крупные столкновения с российскими войсками представляют угрозу для ВСУ, рассказал польский генерал Станислав Козей в интервью Fakt."Россияне давно ждали украинского контрнаступления. Они не используют свои силы, которые держат в глубине. Российская тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом поочередно нанести свои. Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным", — заявил военный.Генерал предположил, что украинские войска могут сосредоточить силы в Донбассе и на Запорожье.Он также усомнился, что до проведения саммита НАТО в Вильнюсе пройдет какая-либо крупномасштабная операция.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
https://ria.ru/20230609/vsu-1877298863.html
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в мире, донбасс, запорожье, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, станислав козей, украина
В мире, Донбасс, Запорожье, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины, Станислав Козей, Украина
Польский генерал рассказал, чем рискует Украина из-за контрнаступления

Польский генерал Козей назвал крупные бои ВСУ с армией России большим риском для Украины

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Крупные столкновения с российскими войсками представляют угрозу для ВСУ, рассказал польский генерал Станислав Козей в интервью Fakt.
"Россияне давно ждали украинского контрнаступления. Они не используют свои силы, которые держат в глубине. Российская тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом поочередно нанести свои. Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным", — заявил военный.
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Генерал предположил, что украинские войска могут сосредоточить силы в Донбассе и на Запорожье.
Он также усомнился, что до проведения саммита НАТО в Вильнюсе пройдет какая-либо крупномасштабная операция.
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
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В миреДонбассЗапорожьеСергей ШойгуНАТОВооруженные силы УкраиныСтанислав КозейУкраина
 
 
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