https://ria.ru/20230610/risk-1877344332.html

Польский генерал рассказал, чем рискует Украина из-за контрнаступления

Польский генерал рассказал, чем рискует Украина из-за контрнаступления - РИА Новости, 10.06.2023

Польский генерал рассказал, чем рискует Украина из-за контрнаступления

Крупные столкновения с российскими войсками представляют угрозу для ВСУ, рассказал польский генерал Станислав Козей в интервью Fakt. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T04:00

2023-06-10T04:00

2023-06-10T04:01

в мире

донбасс

запорожье

сергей шойгу

нато

вооруженные силы украины

станислав козей

украина

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Крупные столкновения с российскими войсками представляют угрозу для ВСУ, рассказал польский генерал Станислав Козей в интервью Fakt."Россияне давно ждали украинского контрнаступления. Они не используют свои силы, которые держат в глубине. Российская тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом поочередно нанести свои. Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным", — заявил военный.Генерал предположил, что украинские войска могут сосредоточить силы в Донбассе и на Запорожье.Он также усомнился, что до проведения саммита НАТО в Вильнюсе пройдет какая-либо крупномасштабная операция.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.

https://ria.ru/20230609/vsu-1877298863.html

https://ria.ru/20230609/ukraina-1877263630.html

донбасс

запорожье

украина

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в мире, донбасс, запорожье, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, станислав козей, украина