https://ria.ru/20230610/risk-1877344332.html
Польский генерал рассказал, чем рискует Украина из-за контрнаступления
Польский генерал рассказал, чем рискует Украина из-за контрнаступления - РИА Новости, 10.06.2023
Польский генерал рассказал, чем рискует Украина из-за контрнаступления
Крупные столкновения с российскими войсками представляют угрозу для ВСУ, рассказал польский генерал Станислав Козей в интервью Fakt. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T04:00
2023-06-10T04:00
2023-06-10T04:01
в мире
донбасс
запорожье
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
станислав козей
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Крупные столкновения с российскими войсками представляют угрозу для ВСУ, рассказал польский генерал Станислав Козей в интервью Fakt."Россияне давно ждали украинского контрнаступления. Они не используют свои силы, которые держат в глубине. Российская тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом поочередно нанести свои. Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным", — заявил военный.Генерал предположил, что украинские войска могут сосредоточить силы в Донбассе и на Запорожье.Он также усомнился, что до проведения саммита НАТО в Вильнюсе пройдет какая-либо крупномасштабная операция.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
https://ria.ru/20230609/vsu-1877298863.html
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877263630.html
донбасс
запорожье
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, запорожье, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, станислав козей, украина
В мире, Донбасс, Запорожье, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины, Станислав Козей, Украина
Польский генерал рассказал, чем рискует Украина из-за контрнаступления
Польский генерал Козей назвал крупные бои ВСУ с армией России большим риском для Украины