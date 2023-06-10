https://ria.ru/20230610/oon-1877433354.html

В Раде заявили о планах обратиться в ООН из-за разрушения Каховской ГЭС

В Раде заявили о планах обратиться в ООН из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.06.2023

В Раде заявили о планах обратиться в ООН из-за разрушения Каховской ГЭС

Украинская Верховная рада намерена пожаловаться на последствия ситуации с Каховской ГЭС, обратившись в ООН, к парламентам стран-членов, а также международным... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T20:07

2023-06-10T20:07

2023-06-10T20:07

верховная рада украины

разрушение каховской гэс

украина

в мире

оон

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинская Верховная рада намерена пожаловаться на последствия ситуации с Каховской ГЭС, обратившись в ООН, к парламентам стран-членов, а также международным организациям, написал в субботу депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. "Парламент принял (№9375) обращение к ООН, парламентам и правительствам ее стран-членов, международным организациям и их парламентским ассамблеям в связи с... подрывом Каховской гидроэлектростанции", - сообщил депутат.В тексте законопроекта Верховная рада обвиняет Россию в разрушении ГЭС. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижняя и последняя) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/britaniya-1877408675.html

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верховная рада украины, разрушение каховской гэс, украина, в мире, оон