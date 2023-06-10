https://ria.ru/20230610/obrushenie-1877435977.html
В Ленинградской области семь человек обратились в больницу после ЧП в цирке
В Ленинградской области семь человек обратились в больницу после ЧП в цирке - РИА Новости, 10.06.2023
В Ленинградской области семь человек обратились в больницу после ЧП в цирке
Семь человек находятся на обследовании в больнице после обрушения трибуны передвижного цирка в Ленинградской области, 5 из них - несовершеннолетние, сообщает... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T20:34
2023-06-10T20:34
2023-06-10T21:10
происшествия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Семь человек находятся на обследовании в больнице после обрушения трибуны передвижного цирка в Ленинградской области, 5 из них - несовершеннолетние, сообщает областное правительство.Обрушение трибуны передвижного цирка произошло в субботу в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Региональное управлении МЧС сообщало, что из шапито эвакуировались приблизительно 120 человек, пострадала одна девочка, получившая перелом ноги. Областные власти сообщали, что три человека были осмотрены бригадой скорой помощи, от госпитализации отказались."Сейчас в Токсовской больнице на обследовании находятся семеро пострадавших при обрушении цирка-шапито в Лесколово. Пятеро из них - несовершеннолетние. Состояние всех пострадавших удовлетворительное", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230530/delo-1875176242.html
ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области семь человек обратились в больницу после ЧП в цирке
После обрушения трибуны цирка в Ленобласти госпитализированы 7 человек, включая 5 детей