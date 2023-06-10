https://ria.ru/20230610/murashko-1877380202.html

Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами в Херсонской области

Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами в Херсонской области - РИА Новости, 10.06.2023

Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами в Херсонской области

Проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС нет, были резервы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T13:21

2023-06-10T13:21

2023-06-10T13:57

херсонская область

происшествия

разрушение каховской гэс

россия

киев

михаил мурашко

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

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ОРЕЛ, 10 июн - РИА Новости. Проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС нет, были резервы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Нет. У нас там были резервы", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Он уточнил, что в регионе есть аптечный склад, где хранятся лекарственные препараты, поставляемые туда по федеральной льготе.По словам Мурашко, на месте в Херсонской области работает курирующий заместитель министра здравоохранения России.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/saldo-1877374698.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс, россия, киев, михаил мурашко, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)