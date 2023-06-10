https://ria.ru/20230610/minoborony-1877381346.html

Минобороны в начале июня приняло на контракт более 13,5 тысячи человек

Минобороны в начале июня приняло на контракт более 13,5 тысячи человек - РИА Новости, 10.06.2023

Минобороны в начале июня приняло на контракт более 13,5 тысячи человек

За десять дней июня на контрактную службу приняли более 13,5 тысячи человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T13:34

2023-06-10T13:34

2023-06-10T14:59

россия

безопасность

москва

севастополь

николай панков

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. За десять дней июня на контрактную службу приняли более 13,5 тысячи человек, сообщили в Минобороны.Как уточняется, сегодня статс-секретарь, замминистра ведомства Николай Панков провел селекторное совещание в Национальном центре управления обороной. Речь шла о комплектовании российской армии военнослужащими по контракту. По словам Панкова, число поступивших на контрактную службу с начала июня в 2,1 раза превысило показатель за аналогичный период в мае и в 3,1 раза — в апреле.Панков также отметил в лучшую сторону по выполнению плана набора контрактников следующие регионы: Москва и Севастополь, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская и Еврейская автономная области.

https://ria.ru/20230610/dobrovoltsy-1877381036.html

россия

москва

севастополь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, москва, севастополь, николай панков