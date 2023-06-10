https://ria.ru/20230610/minoborony-1877381346.html
Минобороны в начале июня приняло на контракт более 13,5 тысячи человек
Минобороны в начале июня приняло на контракт более 13,5 тысячи человек - РИА Новости, 10.06.2023
Минобороны в начале июня приняло на контракт более 13,5 тысячи человек
За десять дней июня на контрактную службу приняли более 13,5 тысячи человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T13:34
2023-06-10T13:34
2023-06-10T14:59
россия
безопасность
москва
севастополь
николай панков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb880b4c45fd7e78da023f219fed2efb.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. За десять дней июня на контрактную службу приняли более 13,5 тысячи человек, сообщили в Минобороны.Как уточняется, сегодня статс-секретарь, замминистра ведомства Николай Панков провел селекторное совещание в Национальном центре управления обороной. Речь шла о комплектовании российской армии военнослужащими по контракту. По словам Панкова, число поступивших на контрактную службу с начала июня в 2,1 раза превысило показатель за аналогичный период в мае и в 3,1 раза — в апреле.Панков также отметил в лучшую сторону по выполнению плана набора контрактников следующие регионы: Москва и Севастополь, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская и Еврейская автономная области.
https://ria.ru/20230610/dobrovoltsy-1877381036.html
россия
москва
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_47e22fe635915708ab79461d0f763a49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, москва, севастополь, николай панков
Россия, Безопасность, Москва, Севастополь, Николай Панков
Минобороны в начале июня приняло на контракт более 13,5 тысячи человек
Минобороны РФ заявило о принятии в июне на контрактную службу более 13,5 тысячи человек