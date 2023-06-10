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Минобороны в начале июня приняло на контракт более 13,5 тысячи человек - РИА Новости, 10.06.2023
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13:34 10.06.2023 (обновлено: 14:59 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/minoborony-1877381346.html
Минобороны в начале июня приняло на контракт более 13,5 тысячи человек
Минобороны в начале июня приняло на контракт более 13,5 тысячи человек - РИА Новости, 10.06.2023
Минобороны в начале июня приняло на контракт более 13,5 тысячи человек
За десять дней июня на контрактную службу приняли более 13,5 тысячи человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T13:34
2023-06-10T14:59
россия
безопасность
москва
севастополь
николай панков
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. За десять дней июня на контрактную службу приняли более 13,5 тысячи человек, сообщили в Минобороны.Как уточняется, сегодня статс-секретарь, замминистра ведомства Николай Панков провел селекторное совещание в Национальном центре управления обороной. Речь шла о комплектовании российской армии военнослужащими по контракту. По словам Панкова, число поступивших на контрактную службу с начала июня в 2,1 раза превысило показатель за аналогичный период в мае и в 3,1 раза — в апреле.Панков также отметил в лучшую сторону по выполнению плана набора контрактников следующие регионы: Москва и Севастополь, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская и Еврейская автономная области.
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россия, безопасность, москва, севастополь, николай панков
Россия, Безопасность, Москва, Севастополь, Николай Панков
Минобороны в начале июня приняло на контракт более 13,5 тысячи человек

Минобороны РФ заявило о принятии в июне на контрактную службу более 13,5 тысячи человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. За десять дней июня на контрактную службу приняли более 13,5 тысячи человек, сообщили в Минобороны.
Как уточняется, сегодня статс-секретарь, замминистра ведомства Николай Панков провел селекторное совещание в Национальном центре управления обороной. Речь шла о комплектовании российской армии военнослужащими по контракту. По словам Панкова, число поступивших на контрактную службу с начала июня в 2,1 раза превысило показатель за аналогичный период в мае и в 3,1 раза — в апреле.
Панков также отметил в лучшую сторону по выполнению плана набора контрактников следующие регионы: Москва и Севастополь, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская и Еврейская автономная области.
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны
Вчера, 13:34
 
РоссияБезопасностьМоскваСевастопольНиколай Панков
 
 
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