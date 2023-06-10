https://ria.ru/20230610/massi-1877396255.html
Экс-советница Рейгана рассказала о передаче России своего архива
Экс-советница Рейгана рассказала о передаче России своего архива - РИА Новости, 10.06.2023
Экс-советница Рейгана рассказала о передаче России своего архива
Бывшая советница 40-го президента США Рональда Рейгана - Сюзанна Масси - назвала передачу своего архива Президентской библиотеке одним из важнейших решений,... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:13
2023-06-10T15:13
2023-06-10T19:24
сша
россия
ссср
рональд рейган
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Бывшая советница 40-го президента США Рональда Рейгана - Сюзанна Масси - назвала передачу своего архива Президентской библиотеке одним из важнейших решений, которые ей доводилось принимать в надежде на сближение лидеров двух стран в условиях сохраняющейся геополитической напряженности, сама исследовательница, в свое время консультировавшая Рейгана по СССР, рассказала об этом в беседе с РИА Новости. Архив Масси включает 14 личным писем Рейгана, переписку Масси с экс-президентом США Биллом Клинтоном, бывшим вице-президентом Альбертом Гором, другими известными деятелями политики и искусства, включая писателя Александра Солженицына и хореографа Джорджа Баланчина, а также её личное интервью с Михаилом Горбачёвым и Джеймс Бейкером. Как стало известно РИА новости, в архиве, помимо писем Рейгана и Клинтона, хранятся письма официальных лиц Белого дома и Госдепартамента США, а также многих выдающихся деятелей политики и культуры 20 века. "Мною было принято, пожалуй, одно из важнейших решений в моей жизни. Всю жизнь я посвятила изучению истории и культуры России, так как с первого моего визита в Россию и общения с людьми я была сразу же очарована душой этого народа", - поведала Масси. Она добавила, что за свою жизнь написала шесть книг, отражающих ее представление о России и используемых ныне в преподавании в наиболее престижных университетах США. Благодаря этим книгам сам Рональд Рейган взял ее на должность своей советницей, а после и вовсе поборол привычку называть СССР "Империей Зла", поделилась Масси. "Меня лично направил президент США с важным поручением в СССР, чтобы "behind the scene" (негласно - ред.) убедить генерального секретаря КПСС Михаила Горбачёва принять приглашение Рональда Рейгана и прилететь в Вашингтон для переговоров по завершению Холодной войны. Благодаря этому в моих личных архивах хранится секрет отношений СССР и США, аккуратно собранный мною в 100 коробках и хранимый на протяжении всех этих лет под грифом "секретно"", - рассказала экс-советница американского президента. По ее словам, теперь, после кончины двух выдающихся политиков, она приняла решение "подарить свой архив столь любимому ею русскому народу в это непростое время". "Я сделала это для того, чтобы лидеры двух стран могли начать переговоры о мире - так, как это сделали их предшественники. Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина оказала мне высокое уважение, согласившись его принять. Я подписала договор пожертвования своего архива в Президентскую библиотеку в Санкт-Петербурге - городе, в котором я работала более 20 лет, и считаю его городом своего сердца", - объяснила свое решение Масси. Перед подписанием соглашения о передаче архива Масси провела встречу с послом США в Москве Линн Трейси, во время которой уведомила американскую сторону о своем решении. В ближайшее время Масси вместе с группой российских специалистов, занимающихся передачей архива, направится в США, договоренность с американской стороной о получении виз была достигнута. Передача архива проходит при поддержке МИД РФ и посольства России в Вашингтоне. В скором времени, как утверждает Масси, коллекция будет доставлена из США в Россию, после чего содержащиеся в ней документы будут отсканированы и выставлены в общественный доступ. Некоторые материалы будут доступны только для читателей Президентской библиотеки. Говоря о личности российского президента Владимира Путина, исследовательница рассказала, что глубоко уважает его, и ей посчастливилось бы лично с ним знакомой. "Мне бы очень хотелось встретится с ним вновь, для того чтобы пожать ему руку и поблагодарить его лично", - добавила в заключение Масси.
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865349233.html
https://ria.ru/20230308/rvio-1856515330.html
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сша, россия, ссср, рональд рейган
США, Россия, СССР, Рональд Рейган
Экс-советница Рейгана рассказала о передаче России своего архива
Экс-советница Рейгана Масси назвала передачу архива России одним из важнейших решений
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Бывшая советница 40-го президента США Рональда Рейгана - Сюзанна Масси - назвала передачу своего архива Президентской библиотеке одним из важнейших решений, которые ей доводилось принимать в надежде на сближение лидеров двух стран в условиях сохраняющейся геополитической напряженности, сама исследовательница, в свое время консультировавшая Рейгана по СССР, рассказала об этом в беседе с РИА Новости.
Архив Масси включает 14 личным писем Рейгана, переписку Масси с экс-президентом США Биллом Клинтоном
, бывшим вице-президентом Альбертом Гором, другими известными деятелями политики и искусства, включая писателя Александра Солженицына
и хореографа Джорджа Баланчина, а также её личное интервью с Михаилом Горбачёвым
и Джеймс Бейкером
.
Как стало известно РИА новости, в архиве, помимо писем Рейгана и Клинтона, хранятся письма официальных лиц Белого дома и Госдепартамента
США, а также многих выдающихся деятелей политики и культуры 20 века.
"Мною было принято, пожалуй, одно из важнейших решений в моей жизни. Всю жизнь я посвятила изучению истории и культуры России, так как с первого моего визита в Россию и общения с людьми я была сразу же очарована душой этого народа", - поведала Масси.
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Она добавила, что за свою жизнь написала шесть книг, отражающих ее представление о России и используемых ныне в преподавании в наиболее престижных университетах США. Благодаря этим книгам сам Рональд Рейган взял ее на должность своей советницей, а после и вовсе поборол привычку называть СССР
"Империей Зла", поделилась Масси.
"Меня лично направил президент США с важным поручением в СССР, чтобы "behind the scene" (негласно - ред.) убедить генерального секретаря КПСС
Михаила Горбачёва принять приглашение Рональда Рейгана и прилететь в Вашингтон
для переговоров по завершению Холодной войны. Благодаря этому в моих личных архивах хранится секрет отношений СССР и США, аккуратно собранный мною в 100 коробках и хранимый на протяжении всех этих лет под грифом "секретно"", - рассказала экс-советница американского президента.
По ее словам, теперь, после кончины двух выдающихся политиков, она приняла решение "подарить свой архив столь любимому ею русскому народу в это непростое время".
"Я сделала это для того, чтобы лидеры двух стран могли начать переговоры о мире - так, как это сделали их предшественники. Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина оказала мне высокое уважение, согласившись его принять. Я подписала договор пожертвования своего архива в Президентскую библиотеку в Санкт-Петербурге
- городе, в котором я работала более 20 лет, и считаю его городом своего сердца", - объяснила свое решение Масси.
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Перед подписанием соглашения о передаче архива Масси провела встречу с послом США в Москве Линн Трейси
, во время которой уведомила американскую сторону о своем решении.
В ближайшее время Масси вместе с группой российских специалистов, занимающихся передачей архива, направится в США, договоренность с американской стороной о получении виз была достигнута. Передача архива проходит при поддержке МИД РФ и посольства России в Вашингтоне.
В скором времени, как утверждает Масси, коллекция будет доставлена из США в Россию, после чего содержащиеся в ней документы будут отсканированы и выставлены в общественный доступ. Некоторые материалы будут доступны только для читателей Президентской библиотеки.
Говоря о личности российского президента Владимира Путина
, исследовательница рассказала, что глубоко уважает его, и ей посчастливилось бы лично с ним знакомой.
"Мне бы очень хотелось встретится с ним вновь, для того чтобы пожать ему руку и поблагодарить его лично", - добавила в заключение Масси.
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