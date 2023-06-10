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"АвтоВАЗ" планирует презентовать новую Lada Granta в следующем году - РИА Новости, 10.06.2023
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05:28 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/lada-1877347935.html
"АвтоВАЗ" планирует презентовать новую Lada Granta в следующем году
"АвтоВАЗ" планирует презентовать новую Lada Granta в следующем году - РИА Новости, 10.06.2023
"АвтоВАЗ" планирует презентовать новую Lada Granta в следующем году
"АвтоВАЗ" планирует презентовать новую Lada Granta летом 2024 года, подготовка к производству новинки идёт в соответствии с графиком, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T05:28
2023-06-10T05:28
экономика
авто
автоваз
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СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует презентовать новую Lada Granta летом 2024 года, подготовка к производству новинки идёт в соответствии с графиком, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов. "Исходя из обычной практики - такая маркетинговая кампания, как правило, начнётся в середине лета следующего года. Первая презентация. Даже, может быть, чуть раньше", - сказал он, отвечая на вопрос о презентации новинки. Соколов также отметил, что речь идёт о целом новом семействе автомобилей, которое получит своё название. Какое именно - топ-менеджер не раскрыл. "Наш проект движется в полном соответствии с утверждённым ещё в августе пошлого года советом директоров графиком… Я вот буквально прилетел из Тольятти: прошёлся по цехам, которые уже специализируются под выпуск новой Granta - Granta 2. Например, готовность сварочного цеха уже составляет около 90%, то есть установлено оборудование", - добавил он. Как ранее отмечали в компании, производство новой Lada Granta планируется начать в конце 2024 года. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230608/lada-1877002160.html
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РИА Новости
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экономика, авто, автоваз
Экономика, Авто, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" планирует презентовать новую Lada Granta в следующем году

"АвтоВАЗ" планирует презентовать новую Lada Granta летом 2024 года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta Classic
Автомобиль Lada Granta Classic - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автомобиль Lada Granta Classic. Архивное фото
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СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует презентовать новую Lada Granta летом 2024 года, подготовка к производству новинки идёт в соответствии с графиком, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов.
«
"Исходя из обычной практики - такая маркетинговая кампания, как правило, начнётся в середине лета следующего года. Первая презентация. Даже, может быть, чуть раньше", - сказал он, отвечая на вопрос о презентации новинки.
Соколов также отметил, что речь идёт о целом новом семействе автомобилей, которое получит своё название. Какое именно - топ-менеджер не раскрыл.
"Наш проект движется в полном соответствии с утверждённым ещё в августе пошлого года советом директоров графиком… Я вот буквально прилетел из Тольятти: прошёлся по цехам, которые уже специализируются под выпуск новой Granta - Granta 2. Например, готовность сварочного цеха уже составляет около 90%, то есть установлено оборудование", - добавил он.
Как ранее отмечали в компании, производство новой Lada Granta планируется начать в конце 2024 года.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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