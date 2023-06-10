https://ria.ru/20230610/kprf-1877405594.html
КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборах губернатора Приморья
КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборах губернатора Приморья - РИА Новости, 10.06.2023
КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборах губернатора Приморья
Пленум крайкома региональной организации КПРФ принял решение не выдвигать своего кандидата на предстоящих в сентябре выборах губернатора Приморья, заявил РИА... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T16:31
2023-06-10T16:31
2023-06-10T16:31
политика
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Пленум крайкома региональной организации КПРФ принял решение не выдвигать своего кандидата на предстоящих в сентябре выборах губернатора Приморья, заявил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев. "Коммунисты большинством голосов (только два человека из 27 были против), приняли решение не участвовать в выборах (губернатора Приморского края - ред.), не выдвигать своего кандидата... Партия, мне кажется, приняла трезвое и взвешенное решение... бойкотировать выборы, потому что политического смысла мы в этом не видим. Без представителей компартии в подавляющем большинстве участковых избирательных комиссий во Владивостоке мы не сможем проконтролировать голоса своих избирателей", - заявил Долгачев. Он добавил, что принято обращение и к участникам предстоящей конференции приморской КПРФ, чтобы поддержать решение пленума. "Во Владивостоке произошёл беспрецедентный случай, когда у нас в большинстве районов города оставили только 15% представителей партии в участковых избирательных комиссиях, остальных не включили. А Владивосток - это существенная часть избирателей... Приморского края",- отметил Долгачев. По его словам, подана жалоба в ЦИК на формирование участковых избирательных комиссий во Владивостоке. "Если членов наших УИК утвердят, то есть, если Центризбирком отменит решение по нынешнему формированию УИК во Владивостоке, то, конечно, партия примет решение участвовать в выборах",- добавил собеседник. Выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования, 10 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230610/khakasiya-1877372149.html
https://ria.ru/20230521/kandidat-1873241983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владивосток, приморский край, кпрф
Политика, Владивосток, Приморский край, КПРФ
КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборах губернатора Приморья
Коммунисты большинством голосов приняли решение не участвовать в выборах главы Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Пленум крайкома региональной организации КПРФ принял решение не выдвигать своего кандидата на предстоящих в сентябре выборах губернатора Приморья, заявил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев.
"Коммунисты большинством голосов (только два человека из 27 были против), приняли решение не участвовать в выборах (губернатора Приморского края
- ред.), не выдвигать своего кандидата... Партия, мне кажется, приняла трезвое и взвешенное решение... бойкотировать выборы, потому что политического смысла мы в этом не видим. Без представителей компартии в подавляющем большинстве участковых избирательных комиссий во Владивостоке
мы не сможем проконтролировать голоса своих избирателей", - заявил Долгачев.
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Он добавил, что принято обращение и к участникам предстоящей конференции приморской КПРФ, чтобы поддержать решение пленума.
«
"Во Владивостоке произошёл беспрецедентный случай, когда у нас в большинстве районов города оставили только 15% представителей партии в участковых избирательных комиссиях, остальных не включили. А Владивосток - это существенная часть избирателей... Приморского края",- отметил Долгачев.
По его словам, подана жалоба в ЦИК на формирование участковых избирательных комиссий во Владивостоке. "Если членов наших УИК утвердят, то есть, если Центризбирком отменит решение по нынешнему формированию УИК во Владивостоке, то, конечно, партия примет решение участвовать в выборах",- добавил собеседник.
Выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования, 10 сентября 2023 года.
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