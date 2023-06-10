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КПРФ предложила разрешить Госинспекции труда проводить проверки - РИА Новости, 10.06.2023
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08:16 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/kprf-1877354035.html
КПРФ предложила разрешить Госинспекции труда проводить проверки
КПРФ предложила разрешить Госинспекции труда проводить проверки - РИА Новости, 10.06.2023
КПРФ предложила разрешить Госинспекции труда проводить проверки
КПРФ предлагает разрешить Государственной инспекции труда проведение проверок в обычном порядке, но с обязательным уведомлением прокуратуры, такой запрос... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T08:16
2023-06-10T08:16
общество
юрий афонин
михаил мишустин
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. КПРФ предлагает разрешить Государственной инспекции труда проведение проверок в обычном порядке, но с обязательным уведомлением прокуратуры, такой запрос депутат ГД Юрий Афонин (КПРФ) направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Как отмечается в обращении, постановление правительства Российской Федерации №336 ввело существенные ограничения на проведение проверок государственными и муниципальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь работники предприятий не могут обратиться в Государственную трудовую инспекцию (ГИС) без согласования с прокуратурой. "Прошу Вас в интересах защиты трудовых прав граждан рассмотреть возможность корректировки ряда положений постановления Правительства Российской Федерации №336 от 10 марта 2022 года… Предлагается разрешить Государственной инспекции труда проведение проверок в обычном порядке, но с обязательным уведомлением органов прокуратуры. Если органы прокуратуры посчитают, что проведение проверки необоснованно, они могут запретить ее проведение", - сказано в обращении (есть в распоряжении РИА Новости). Афонин считает, что принятие этого постановления мотивировалось необходимостью обеспечить бесперебойную работу экономических субъектов в условиях антироссийских санкций. По его словам, при этом были ограничены возможности наемных работников отстаивать свои трудовые права. "Указанное постановление ограничило возможности проверки субъектов бизнеса в том числе и со стороны Государственной инспекции труда (ГИТ)… Введенный указанным постановлением Правительства мораторий на проверки со стороны ГИТ не является полным. Проверки со стороны ГИТ возможны в определенных случаях по требованию органов прокуратуры и с их разрешения, однако перечень таких случаев весьма ограничен", - отметил Афонин.
https://ria.ru/20230522/proekt-1873448873.html
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общество, юрий афонин, михаил мишустин, госдума рф, кпрф
Общество, Юрий Афонин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, КПРФ
КПРФ предложила разрешить Госинспекции труда проводить проверки

КПРФ предложила разрешить Госинспекции труда проводить проверки с уведомлением прокуратуры

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУчастники III совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
Участники III совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники III совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. КПРФ предлагает разрешить Государственной инспекции труда проведение проверок в обычном порядке, но с обязательным уведомлением прокуратуры, такой запрос депутат ГД Юрий Афонин (КПРФ) направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
Как отмечается в обращении, постановление правительства Российской Федерации №336 ввело существенные ограничения на проведение проверок государственными и муниципальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь работники предприятий не могут обратиться в Государственную трудовую инспекцию (ГИС) без согласования с прокуратурой.
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"Прошу Вас в интересах защиты трудовых прав граждан рассмотреть возможность корректировки ряда положений постановления Правительства Российской Федерации №336 от 10 марта 2022 года… Предлагается разрешить Государственной инспекции труда проведение проверок в обычном порядке, но с обязательным уведомлением органов прокуратуры. Если органы прокуратуры посчитают, что проведение проверки необоснованно, они могут запретить ее проведение", - сказано в обращении (есть в распоряжении РИА Новости).
Афонин считает, что принятие этого постановления мотивировалось необходимостью обеспечить бесперебойную работу экономических субъектов в условиях антироссийских санкций.
По его словам, при этом были ограничены возможности наемных работников отстаивать свои трудовые права.
"Указанное постановление ограничило возможности проверки субъектов бизнеса в том числе и со стороны Государственной инспекции труда (ГИТ)… Введенный указанным постановлением Правительства мораторий на проверки со стороны ГИТ не является полным. Проверки со стороны ГИТ возможны в определенных случаях по требованию органов прокуратуры и с их разрешения, однако перечень таких случаев весьма ограничен", - отметил Афонин.
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ОбществоЮрий АфонинМихаил МишустинГосдума РФКПРФ
 
 
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