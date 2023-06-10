https://ria.ru/20230610/khakasiya-1877372149.html
КПРФ выдвинула главу Хакасии Коновалова на выборы губернатора
КПРФ выдвинула главу Хакасии Коновалова на выборы губернатора - РИА Новости, 10.06.2023
КПРФ выдвинула главу Хакасии Коновалова на выборы губернатора
Региональное отделение КПРФ в Хакасии выдвинуло на выборы главы республики действующего губернатора Валентина Коновалова, сообщил РИА Новости первый зампред ЦК... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T11:31
2023-06-10T11:31
2023-06-10T11:31
политика
россия
приморский край
самарское
юрий афонин
валентин коновалов
кпрф
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Региональное отделение КПРФ в Хакасии выдвинуло на выборы главы республики действующего губернатора Валентина Коновалова, сообщил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. В январе ЦИК информировал, что в единый день голосования, 10 сентября 2023 года, пройдут прямые выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ. В числе регионов, где выберут губернаторов, назывались Якутия, Хакасия, Алтайский, Красноярский, Приморский края, Амурская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Тюменская области, город Москва и Чукотский автономный округ. "Сегодня региональное отделение КПРФ в Хакасии официально выдвинуло действующего губернатора республики Валентина Коновалова на выборы главы республики. Решение было принято единогласно", — сказал Афонин. Афонин отметил, что Коновалов — "честный и порядочный человек, профессионал, который очень повысил уровень своей компетентности за период руководства регионом, создал хороший задел на дальнейшее развитие республики". По словам Афонина, руководство ЦК КПРФ, а также народно патриотические силы поддерживают кандидатуру Коновалова. "Уверены, что и жители региона доверят право Валентину Олеговичу руководить регионом на новый срок", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20230521/kandidat-1873241983.html
https://ria.ru/20230428/vybory-1868416861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, приморский край, самарское, юрий афонин, валентин коновалов, кпрф
Политика, Россия, Приморский край, Самарское, Юрий Афонин, Валентин Коновалов, КПРФ
КПРФ выдвинула главу Хакасии Коновалова на выборы губернатора
Отделение КПРФ выдвинуло на выборы главы Хакасии действующего губернатора Коновалова