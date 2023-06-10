https://ria.ru/20230610/khakasiya-1877372149.html

КПРФ выдвинула главу Хакасии Коновалова на выборы губернатора

КПРФ выдвинула главу Хакасии Коновалова на выборы губернатора - РИА Новости, 10.06.2023

КПРФ выдвинула главу Хакасии Коновалова на выборы губернатора

Региональное отделение КПРФ в Хакасии выдвинуло на выборы главы республики действующего губернатора Валентина Коновалова, сообщил РИА Новости первый зампред ЦК... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T11:31

2023-06-10T11:31

2023-06-10T11:31

политика

россия

приморский край

самарское

юрий афонин

валентин коновалов

кпрф

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Региональное отделение КПРФ в Хакасии выдвинуло на выборы главы республики действующего губернатора Валентина Коновалова, сообщил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. В январе ЦИК информировал, что в единый день голосования, 10 сентября 2023 года, пройдут прямые выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ. В числе регионов, где выберут губернаторов, назывались Якутия, Хакасия, Алтайский, Красноярский, Приморский края, Амурская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Тюменская области, город Москва и Чукотский автономный округ. "Сегодня региональное отделение КПРФ в Хакасии официально выдвинуло действующего губернатора республики Валентина Коновалова на выборы главы республики. Решение было принято единогласно", — сказал Афонин. Афонин отметил, что Коновалов — "честный и порядочный человек, профессионал, который очень повысил уровень своей компетентности за период руководства регионом, создал хороший задел на дальнейшее развитие республики". По словам Афонина, руководство ЦК КПРФ, а также народно патриотические силы поддерживают кандидатуру Коновалова. "Уверены, что и жители региона доверят право Валентину Олеговичу руководить регионом на новый срок", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20230521/kandidat-1873241983.html

https://ria.ru/20230428/vybory-1868416861.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, приморский край, самарское, юрий афонин, валентин коновалов, кпрф