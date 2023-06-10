https://ria.ru/20230610/gruppirovka-1877377179.html
Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении
Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.06.2023
Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении
Общая группировка украинских войск на Запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T12:40
2023-06-10T12:40
2023-06-10T16:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Общая группировка украинских войск на Запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, основные резервы находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены в подконтрольной украинским войскам части Запорожской и Днепропетровской областях.
https://ria.ru/20230610/ataka-1877363201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Запорожская область
Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении
Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении в 100 тысяч человек