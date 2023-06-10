https://ria.ru/20230610/gruppirovka-1877377179.html

Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении

Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.06.2023

Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении

Общая группировка украинских войск на Запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T12:40

2023-06-10T12:40

2023-06-10T16:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Общая группировка украинских войск на Запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, основные резервы находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены в подконтрольной украинским войскам части Запорожской и Днепропетровской областях.

https://ria.ru/20230610/ataka-1877363201.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область