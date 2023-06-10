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Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 10.06.2023 (обновлено: 16:56 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/gruppirovka-1877377179.html
Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении
Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.06.2023
Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении
Общая группировка украинских войск на Запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T12:40
2023-06-10T16:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Общая группировка украинских войск на Запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, основные резервы находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены в подконтрольной украинским войскам части Запорожской и Днепропетровской областях.
https://ria.ru/20230610/ataka-1877363201.html
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вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Запорожская область
Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении

Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении в 100 тысяч человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Общая группировка украинских войск на Запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, основные резервы находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены в подконтрольной украинским войскам части Запорожской и Днепропетровской областях.
240-миллиметровый миномет 2С4 Тюльпан выдвигается на позицию на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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