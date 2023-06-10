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Пострадавшим при ЧП в цирке в Лесколово не потребовалась госпитализация

Пострадавшим при ЧП в цирке в Лесколово не потребовалась госпитализация - РИА Новости, 10.06.2023

Пострадавшим при ЧП в цирке в Лесколово не потребовалась госпитализация

Пострадавшие при обрушении трибуны передвижного цирка в Ленинградской области не нуждаются в госпитализации, сообщило правительство региона в своем... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T22:31

2023-06-10T22:31

2023-06-10T22:31

происшествия

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Пострадавшие при обрушении трибуны передвижного цирка в Ленинградской области не нуждаются в госпитализации, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. Трибуна передвижного цирка обрушилась в субботу в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Региональное управление МЧС отмечало, что из шапито эвакуировались приблизительно 120 человек. По данным правительства Ленобласти, в Токсовскую больницу на обследование поступили семеро пострадавших, пятеро из них - несовершеннолетние. Состояние всех пострадавших удовлетворительное. "По информации Токсовской больницы, госпитализация не потребовалась никому из пострадавших при обрушении трибун цирка-шапито в Лесколово. После обследований и оказания медицинской помощи все пострадавшие от госпитализации отказались", - информирует правительство Ленобласти.Прокуратура региона ранее сообщила о проверке после обрушения трибуны цирка-шапито в Лесколово.

https://ria.ru/20221017/tsirk-1824724928.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)