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Пострадавшим при ЧП в цирке в Лесколово не потребовалась госпитализация - РИА Новости, 10.06.2023
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22:31 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/gospitalizatsiya-1877443620.html
Пострадавшим при ЧП в цирке в Лесколово не потребовалась госпитализация
Пострадавшим при ЧП в цирке в Лесколово не потребовалась госпитализация - РИА Новости, 10.06.2023
Пострадавшим при ЧП в цирке в Лесколово не потребовалась госпитализация
Пострадавшие при обрушении трибуны передвижного цирка в Ленинградской области не нуждаются в госпитализации, сообщило правительство региона в своем... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T22:31
2023-06-10T22:31
происшествия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Пострадавшие при обрушении трибуны передвижного цирка в Ленинградской области не нуждаются в госпитализации, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. Трибуна передвижного цирка обрушилась в субботу в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Региональное управление МЧС отмечало, что из шапито эвакуировались приблизительно 120 человек. По данным правительства Ленобласти, в Токсовскую больницу на обследование поступили семеро пострадавших, пятеро из них - несовершеннолетние. Состояние всех пострадавших удовлетворительное. &quot;По информации Токсовской больницы, госпитализация не потребовалась никому из пострадавших при обрушении трибун цирка-шапито в Лесколово. После обследований и оказания медицинской помощи все пострадавшие от госпитализации отказались&quot;, - информирует правительство Ленобласти.Прокуратура региона ранее сообщила о проверке после обрушения трибуны цирка-шапито в Лесколово.
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РИА Новости
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5
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96
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происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавшим при ЧП в цирке в Лесколово не потребовалась госпитализация

Пострадавшим при обрушении трибуны в цирке в Лесколово не потребовалась госпитализация

© Фото очевидцаПередвижной цирк "Малибу" в поселке Лесколово, Ленинградская область
Передвижной цирк Малибу в поселке Лесколово, Ленинградская область
© Фото очевидца
Передвижной цирк "Малибу" в поселке Лесколово, Ленинградская область
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Пострадавшие при обрушении трибуны передвижного цирка в Ленинградской области не нуждаются в госпитализации, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
Трибуна передвижного цирка обрушилась в субботу в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Региональное управление МЧС отмечало, что из шапито эвакуировались приблизительно 120 человек. По данным правительства Ленобласти, в Токсовскую больницу на обследование поступили семеро пострадавших, пятеро из них - несовершеннолетние. Состояние всех пострадавших удовлетворительное.
«

"По информации Токсовской больницы, госпитализация не потребовалась никому из пострадавших при обрушении трибун цирка-шапито в Лесколово. После обследований и оказания медицинской помощи все пострадавшие от госпитализации отказались", - информирует правительство Ленобласти.

Прокуратура региона ранее сообщила о проверке после обрушения трибуны цирка-шапито в Лесколово.
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ПроисшествияЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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