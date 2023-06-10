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Гондурас подал запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС - РИА Новости, 10.06.2023
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11:02 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/gonduras-1877369678.html
Гондурас подал запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС
Гондурас подал запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС - РИА Новости, 10.06.2023
Гондурас подал запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС
Президент Гондураса Сиомара Кастро подала официальный запрос на вступление страны в Новый банк развития БРИКС, сообщает правительство страны в Twitter. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T11:02
2023-06-10T11:02
гондурас
китай
юар
сиомара кастро
дилма руссефф
брикс
новый банк развития
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Гондураса Сиомара Кастро подала официальный запрос на вступление страны в Новый банк развития БРИКС, сообщает правительство страны в Twitter. "Президент Сиомара Кастро встретилась в Шанхае с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, которая официально получила прошение Гондураса о вступлении в эту организацию", - говорится в сообщении в Twitter. Отмечается, что в ближайшие дни будет создана правительственная техническая комиссия для начала процесса вступления. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
https://ria.ru/20230422/gonduras-1867034330.html
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гондурас, китай, юар, сиомара кастро, дилма руссефф, брикс, новый банк развития, в мире
Гондурас, Китай, ЮАР, Сиомара Кастро, Дилма Руссефф, БРИКС, Новый банк развития, В мире
Гондурас подал запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС

Президент Гондураса Кастро подала запрос на вступление страны в Новый банк развития БРИКС

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Гондураса Сиомара Кастро подала официальный запрос на вступление страны в Новый банк развития БРИКС, сообщает правительство страны в Twitter.
"Президент Сиомара Кастро встретилась в Шанхае с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, которая официально получила прошение Гондураса о вступлении в эту организацию", - говорится в сообщении в Twitter.
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Отмечается, что в ближайшие дни будет создана правительственная техническая комиссия для начала процесса вступления.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
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ГондурасКитайЮАРСиомара КастроДилма РуссеффБРИКСНовый банк развитияВ мире
 
 
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