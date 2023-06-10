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После разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 66 человек - РИА Новости, 10.06.2023
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10:24 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/ges-1877366074.html
После разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 66 человек
После разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 66 человек - РИА Новости, 10.06.2023
После разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 66 человек
Количество госпитализированных с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС возросло до 66, сообщил минздрав Херсонской области. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:24
2023-06-10T10:24
россия
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
новая каховка
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Количество госпитализированных с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС возросло до 66, сообщил минздрав Херсонской области. "Бригады "скорых" доставили 66 человек из Алешек, Голой Пристани и Новой Каховки в лечебные учреждения, расположенные за 15-километровой зоной", - говорится в сообщении минздрава. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Помощь им оказывают медики из других регионов России, направленные по получению Минздрава России, приводит слова министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата пресс-служба. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230610/voda-1877360561.html
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россия
новая каховка
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россия, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, новая каховка, херсонская область , происшествия
Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
После разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 66 человек

Херсонский Минздрав: число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС достигло 66

© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Количество госпитализированных с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС возросло до 66, сообщил минздрав Херсонской области.
"Бригады "скорых" доставили 66 человек из Алешек, Голой Пристани и Новой Каховки в лечебные учреждения, расположенные за 15-километровой зоной", - говорится в сообщении минздрава.
Спасатель МЧС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Власти рассказали о ситуации в подтопленной Новой Каховке
Вчера, 09:41
Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Помощь им оказывают медики из других регионов России, направленные по получению Минздрава России, приводит слова министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата пресс-служба.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Местный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
"Ночуем в лодке". Что началось после подрыва Каховской ГЭС
Вчера, 08:00
 
РоссияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭСНовая КаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
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