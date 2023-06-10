https://ria.ru/20230610/ges-1877366074.html

После разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 66 человек

После разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 66 человек - РИА Новости, 10.06.2023

После разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 66 человек

Количество госпитализированных с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС возросло до 66, сообщил минздрав Херсонской области. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T10:24

2023-06-10T10:24

2023-06-10T10:24

россия

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

новая каховка

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Количество госпитализированных с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС возросло до 66, сообщил минздрав Херсонской области. "Бригады "скорых" доставили 66 человек из Алешек, Голой Пристани и Новой Каховки в лечебные учреждения, расположенные за 15-километровой зоной", - говорится в сообщении минздрава. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Помощь им оказывают медики из других регионов России, направленные по получению Минздрава России, приводит слова министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата пресс-служба. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/voda-1877360561.html

https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html

россия

новая каховка

херсонская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, новая каховка, херсонская область , происшествия