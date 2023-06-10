https://ria.ru/20230610/galkin-1877444618.html

Продюсер заявил о проблемах с организацией концерта Галкина* в Алма-Ате

Продюсер заявил о проблемах с организацией концерта Галкина* в Алма-Ате - РИА Новости, 10.06.2023

Продюсер заявил о проблемах с организацией концерта Галкина* в Алма-Ате

Представитель шоумена Максима Галкина* в Казахстане Алексей Пучков заявляет о проблемах с организацией концерта юмориста в Алма-Ате, который запланирован на 6-7 РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T22:41

2023-06-10T22:41

2023-06-10T22:43

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АСТАНА, 10 июн - РИА Новости. Представитель шоумена Максима Галкина* в Казахстане Алексей Пучков заявляет о проблемах с организацией концерта юмориста в Алма-Ате, который запланирован на 6-7 октября этого года. "Мы направили несколько писем в акимат (мэрию - ред.) и во Дворец Республики: уведомление о бронировании даты, а также запросили договор, который мы должны заключить на проведение концерта", - сказал продюсер РИА Новости. После этого, по его словам, организаторы шоу начали реализацию билетов. Однако позже из прессы он узнал, что продажа билетов является незаконной. Так, информационный портал zakon.kz приводит слова директора госпредприятия "Алматы Ауендери" Бакытжана Садыкова, в чьем ведении находится Дворец Республики. Он заявил, что "реализация билетов без договора с концертной площадкой, в данном случае – Дворцом Республики, может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей". Медиа-портал "Караван" написал о том, что "информация о старте продаж билетов на выступление Галкина появилась в интернете на независимом ресурсе". "Платформа не имеет никакого отношения к Дворцу Республики в Алматы. Руководство площадки обратилось в прокуратуру для дальнейших разбирательств. Бакытжан Садыков подчеркнул, что вся ответственность за обман зрителей лежит на организаторах концерта", - говорится в материале. Пучков пояснил, что договор на проведение концерта до сих пор не заключен. "К тому же представители площадки ссылаются на то, что наши даты у них забронированы для другого артиста", - пояснил Пучков. Агентству РИА Новости пока не удалось получить комментарий мэрии Алма-Аты и Дворца Республики по этому вопросу. Между тем, по сведениям продюсера, власти Астаны согласовали проведение концерта юмориста на 8 октября. Минюст РФ включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачевой проживает сейчас в Израиле. Ранее в июне Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230606/galkin-1876528044.html

https://ria.ru/20230603/maydanov-1875798311.html

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максим галкин, алма-ата, алла пугачева, казахстан, в мире