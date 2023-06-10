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В Минобороны заявили, что приказ о добровольцах повысит эффективность ВС
В Минобороны заявили, что приказ о добровольцах повысит эффективность ВС - РИА Новости, 10.06.2023
В Минобороны заявили, что приказ о добровольцах повысит эффективность ВС
Новый приказ Минобороны РФ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами. Об этом... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T13:40
2023-06-10T13:40
2023-06-10T13:55
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новый приказ Минобороны РФ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами. Об этом сообщило военное ведомство со ссылкой на статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Николая Панкова.По данным ведомства, Панков в Национальном центре управления обороной РФ провел селекторное совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими по контракту.В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск, министром обороны РФ Сергеем Шойгу подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций."Таким образом, приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций", - приводит МО РФ слова Панкова.Он добавил, что "данные меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных Сил и в их составе добровольческих отрядов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
В Минобороны заявили, что приказ о добровольцах повысит эффективность ВС
Замминистра обороны Панков: приказ о добровольцах позволит повысить боевые возможности ВС
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новый приказ Минобороны РФ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами. Об этом сообщило военное ведомство со ссылкой на статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Николая Панкова.
По данным ведомства, Панков в Национальном центре управления обороной РФ провел селекторное совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими по контракту.
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В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск, министром обороны РФ Сергеем Шойгу
подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.
"Таким образом, приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций", - приводит МО РФ слова Панкова.
Он добавил, что "данные меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных Сил и в их составе добровольческих отрядов".