https://ria.ru/20230610/dobrovoltsy-1877381652.html

В Минобороны заявили, что приказ о добровольцах повысит эффективность ВС

В Минобороны заявили, что приказ о добровольцах повысит эффективность ВС - РИА Новости, 10.06.2023

В Минобороны заявили, что приказ о добровольцах повысит эффективность ВС

Новый приказ Минобороны РФ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами. Об этом... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T13:40

2023-06-10T13:40

2023-06-10T13:55

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876110946_0:0:2549:1434_1920x0_80_0_0_43c10d7d426696f42c28b2ed4390ef14.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новый приказ Минобороны РФ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами. Об этом сообщило военное ведомство со ссылкой на статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Николая Панкова.По данным ведомства, Панков в Национальном центре управления обороной РФ провел селекторное совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими по контракту.В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск, министром обороны РФ Сергеем Шойгу подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций."Таким образом, приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций", - приводит МО РФ слова Панкова.Он добавил, что "данные меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных Сил и в их составе добровольческих отрядов".

https://ria.ru/20230610/zaporozhe-1877364293.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность