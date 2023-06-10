Рейтинг@Mail.ru
Британия выделила Украине гумпомощь после теракта на Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/britaniya-1877408675.html
Британия выделила Украине гумпомощь после теракта на Каховской ГЭС
Британия выделила Украине гумпомощь после теракта на Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.06.2023
Британия выделила Украине гумпомощь после теракта на Каховской ГЭС
Британское правительство дополнительно выделило Украине 16 миллионов фунтов стерлингов для оказания помощи пострадавшим при теракте на Каховской ГЭС, говорится... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T16:55
2023-06-10T16:55
в мире
россия
украина
киев
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876742453_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_e9015466571e5b7fd7e877401ca51018.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Британское правительство дополнительно выделило Украине 16 миллионов фунтов стерлингов для оказания помощи пострадавшим при теракте на Каховской ГЭС, говорится в сообщении британского МИД. "Великобритания сегодня (10 июня) выделила дополнительную гуманитарную помощь в размере 16 миллионов фунтов стерлингов (20 миллионов долларов - ред.), поскольку Украина борется с последствиями наводнения, вызванного разрушением плотины Новая Каховка", - сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, что решение принято на фоне уже "существующей гуманитарной поддержки в размере 220 миллионов фунтов стерлингов" (более 275 миллионов долларов). Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижняя и последняя) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230610/uscherb-1877398817.html
https://ria.ru/20230610/ukraina-1877371445.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876742453_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_13e07233e0a2b02aba2ec38fd61f6efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
Британия выделила Украине гумпомощь после теракта на Каховской ГЭС

Британия выделила Украине гумпомощь на сумму 20 миллионов долларов после теракта на ГЭС

© AP Photo / LibkosЗатопленный район Херсона
Затопленный район Херсона - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Libkos
Затопленный район Херсона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Британское правительство дополнительно выделило Украине 16 миллионов фунтов стерлингов для оказания помощи пострадавшим при теракте на Каховской ГЭС, говорится в сообщении британского МИД.
"Великобритания сегодня (10 июня) выделила дополнительную гуманитарную помощь в размере 16 миллионов фунтов стерлингов (20 миллионов долларов - ред.), поскольку Украина борется с последствиями наводнения, вызванного разрушением плотины Новая Каховка", - сообщили в ведомстве.
Разрушение Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Власти Херсонской области оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС
Вчера, 15:33
В ведомстве отметили, что решение принято на фоне уже "существующей гуманитарной поддержки в размере 220 миллионов фунтов стерлингов" (более 275 миллионов долларов).
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижняя и последняя) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Посол Киева в Берлине оценил потери Украины от разрушения ГЭС
Вчера, 11:26
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала