https://ria.ru/20230610/britaniya-1877408675.html

Британия выделила Украине гумпомощь после теракта на Каховской ГЭС

Британия выделила Украине гумпомощь после теракта на Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.06.2023

Британия выделила Украине гумпомощь после теракта на Каховской ГЭС

Британское правительство дополнительно выделило Украине 16 миллионов фунтов стерлингов для оказания помощи пострадавшим при теракте на Каховской ГЭС, говорится... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T16:55

2023-06-10T16:55

2023-06-10T16:55

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Британское правительство дополнительно выделило Украине 16 миллионов фунтов стерлингов для оказания помощи пострадавшим при теракте на Каховской ГЭС, говорится в сообщении британского МИД. "Великобритания сегодня (10 июня) выделила дополнительную гуманитарную помощь в размере 16 миллионов фунтов стерлингов (20 миллионов долларов - ред.), поскольку Украина борется с последствиями наводнения, вызванного разрушением плотины Новая Каховка", - сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, что решение принято на фоне уже "существующей гуманитарной поддержки в размере 220 миллионов фунтов стерлингов" (более 275 миллионов долларов). Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижняя и последняя) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/uscherb-1877398817.html

https://ria.ru/20230610/ukraina-1877371445.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, киев, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс