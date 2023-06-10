https://ria.ru/20230610/ballonchik-1877440522.html

На "Лебедином озере" в Мариинке зрительница распылила перцовый баллончик

На "Лебедином озере" в Мариинке зрительница распылила перцовый баллончик - РИА Новости, 10.06.2023

На "Лебедином озере" в Мариинке зрительница распылила перцовый баллончик

Посетительница Мариинки в Петербурге распылила в зале перцовый баллончик из-за ссоры с другими зрителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T21:51

2023-06-10T21:51

2023-06-10T22:38

санкт-петербург

россия

мариинский театр

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575089513_0:0:3377:1900_1920x0_80_0_0_9a611213c7a7c983682bfd648474a779.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Посетительница Мариинки в Петербурге распылила в зале перцовый баллончик из-за ссоры с другими зрителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "В связи с тем, что во время показа спектакля "Лебединое озеро" на Исторической сцене Мариинского театра одна из зрительниц в результате личного конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик, спектакль был срочно остановлен и в театре объявили технический перерыв", — говорится в ответе театра на запрос агентства.Как уточняется, в результате инцидента три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась. Во время перерыва в зале включили дополнительную усиленную вентиляцию, после чего показ спектакля продолжился. Сейчас с женщиной беседуют полицейские. Также в театре проводится проверка по поводу того, как она смогла пронести баллончик в здание.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт во время спектакля возник из-за того, что женщина с дочерью на 16-м ряду стали смотреть "Лебединое озеро" через камеры мобильных телефонов, поскольку они плохо видели происходящее на сцене. Рядом сидящие зрители попытались отобрать и выключить гаджеты, и тогда женщина достала газовый баллончик и распылила его. Позднее ее вместе с дочкой доставили в отдел полиции для разбирательства.Комментарием регионального главка МВД по этому инциденту РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230421/shkolniki-1867002292.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, мариинский театр, происшествия