Рейтинг@Mail.ru
На "Лебедином озере" в Мариинке зрительница распылила перцовый баллончик - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 10.06.2023 (обновлено: 22:38 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/ballonchik-1877440522.html
На "Лебедином озере" в Мариинке зрительница распылила перцовый баллончик
На "Лебедином озере" в Мариинке зрительница распылила перцовый баллончик - РИА Новости, 10.06.2023
На "Лебедином озере" в Мариинке зрительница распылила перцовый баллончик
Посетительница Мариинки в Петербурге распылила в зале перцовый баллончик из-за ссоры с другими зрителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T21:51
2023-06-10T22:38
санкт-петербург
россия
мариинский театр
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575089513_0:0:3377:1900_1920x0_80_0_0_9a611213c7a7c983682bfd648474a779.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Посетительница Мариинки в Петербурге распылила в зале перцовый баллончик из-за ссоры с другими зрителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. &quot;В связи с тем, что во время показа спектакля &quot;Лебединое озеро&quot; на Исторической сцене Мариинского театра одна из зрительниц в результате личного конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик, спектакль был срочно остановлен и в театре объявили технический перерыв&quot;, — говорится в ответе театра на запрос агентства.Как уточняется, в результате инцидента три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась. Во время перерыва в зале включили дополнительную усиленную вентиляцию, после чего показ спектакля продолжился. Сейчас с женщиной беседуют полицейские. Также в театре проводится проверка по поводу того, как она смогла пронести баллончик в здание.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт во время спектакля возник из-за того, что женщина с дочерью на 16-м ряду стали смотреть "Лебединое озеро" через камеры мобильных телефонов, поскольку они плохо видели происходящее на сцене. Рядом сидящие зрители попытались отобрать и выключить гаджеты, и тогда женщина достала газовый баллончик и распылила его. Позднее ее вместе с дочкой доставили в отдел полиции для разбирательства.Комментарием регионального главка МВД по этому инциденту РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230421/shkolniki-1867002292.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575089513_646:0:3377:2048_1920x0_80_0_0_934c565faf7bab647cc3a90ac266bab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, мариинский театр, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Мариинский театр, Происшествия
На "Лебедином озере" в Мариинке зрительница распылила перцовый баллончик

Зрительница "Лебединого озера" в Мариинском театре распылила перцовый баллончик

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на главное здание Государственного академического Мариинского театра
Вид на главное здание Государственного академического Мариинского театра - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на главное здание Государственного академического Мариинского театра. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Посетительница Мариинки в Петербурге распылила в зале перцовый баллончик из-за ссоры с другими зрителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
«

"В связи с тем, что во время показа спектакля "Лебединое озеро" на Исторической сцене Мариинского театра одна из зрительниц в результате личного конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик, спектакль был срочно остановлен и в театре объявили технический перерыв", — говорится в ответе театра на запрос агентства.

Как уточняется, в результате инцидента три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась. Во время перерыва в зале включили дополнительную усиленную вентиляцию, после чего показ спектакля продолжился.
Сейчас с женщиной беседуют полицейские. Также в театре проводится проверка по поводу того, как она смогла пронести баллончик в здание.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт во время спектакля возник из-за того, что женщина с дочерью на 16-м ряду стали смотреть "Лебединое озеро" через камеры мобильных телефонов, поскольку они плохо видели происходящее на сцене. Рядом сидящие зрители попытались отобрать и выключить гаджеты, и тогда женщина достала газовый баллончик и распылила его. Позднее ее вместе с дочкой доставили в отдел полиции для разбирательства.
Комментарием регионального главка МВД по этому инциденту РИА Новости пока не располагает.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
В Приморье дети попали в больницу после распыления баллончика в школе
21 апреля, 20:11
 
Санкт-ПетербургРоссияМариинский театрПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала