https://ria.ru/20230610/aviakatastrofa-1877343922.html

В Колумбии нашли живыми детей с самолета, разбившегося 40 дней назад

В Колумбии нашли живыми детей с самолета, разбившегося 40 дней назад - РИА Новости, 10.06.2023

В Колумбии нашли живыми детей с самолета, разбившегося 40 дней назад

В Колумбии нашли живыми четверых детей — пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206, сообщается в Twitter президента страны Густаво Петро. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T03:36

2023-06-10T03:36

2023-06-10T14:47

в мире

колумбия

густаво петро

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Колумбии нашли живыми четверых детей — пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206, сообщается в Twitter президента страны Густаво Петро."Радость для всей страны! Четверо детей, потерявшихся 40 дней назад в колумбийских джунглях, найдены живыми", — написал Петро.В субботу местная газета Tiempo со ссылкой на источники в Вооруженных силах писала, что найденные дети обезвожены. Подчеркивалось, что они пострадали от укусов насекомых. Ранее местные СМИ сообщали, что детям 13, девять лет, четыре года и 11 месяцев. Как отмечают источники, их нашли солдаты и коренные жители. Ранее президент Колумбии Густаво Петро уже заявлял, что Вооруженные силы Колумбии обнаружили живыми в джунглях департамента Какета четырех детей, которые летели пассажирами на разбившейся Cessna 206. Однако 18 мая Петро написал, что удалил сообщение про детей, поскольку ему информацию не подтвердили. Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых — несовершеннолетние, не оказалось ни в салоне, ни в окрестностях. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.

https://ria.ru/20230601/aeroklub-1875637859.html

https://ria.ru/20230306/nyu-york-1856033787.html

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в мире, колумбия, густаво петро