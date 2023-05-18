Рейтинг@Mail.ru
В колумбийских джунглях нашли живыми четырех детей с разбившегося самолета - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 18.05.2023 (обновлено: 00:57 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/deti-1872516621.html
В колумбийских джунглях нашли живыми четырех детей с разбившегося самолета
В колумбийских джунглях нашли живыми четырех детей с разбившегося самолета - РИА Новости, 18.05.2023
В колумбийских джунглях нашли живыми четырех детей с разбившегося самолета
Вооруженные силы Колумбии обнаружили живыми в джунглях департамента Какета четырех детей, которые летели пассажирами на разбившейся Cessna 206 и провели в лесу... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T00:55
2023-05-18T00:57
колумбия
густаво петро
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99736/30/997363066_0:126:2500:1532_1920x0_80_0_0_fa3aa160ece8d5a55e710bc397592c0d.jpg
МЕХИКО, 18 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Колумбии обнаружили живыми в джунглях департамента Какета четырех детей, которые летели пассажирами на разбившейся Cessna 206 и провели в лесу 16 дней, сообщил президент страны Густаво Петро.Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков, сообщила служба гражданской авиации Колумбии. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета.По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи. Детям Магдалены, которых в итоге спасли, 13, 9, 4 года и 11 месяцев. Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что сейчас они в безопасности, их сопровождают служащие ВМC Колумбии.
https://ria.ru/20230516/studentka-1872179822.html
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99736/30/997363066_146:0:2354:1656_1920x0_80_0_0_36321e84df8adbbb091d5fcdfe3bb350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
колумбия, густаво петро, в мире
Колумбия, Густаво Петро, В мире
В колумбийских джунглях нашли живыми четырех детей с разбившегося самолета

Колумбийские солдаты обнаружили в джунглях четырех живых детей с разбившегося самолета

© Fotolia / Rafael Ben-AriДжунгли
Джунгли - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Fotolia / Rafael Ben-Ari
Джунгли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 18 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Колумбии обнаружили живыми в джунглях департамента Какета четырех детей, которые летели пассажирами на разбившейся Cessna 206 и провели в лесу 16 дней, сообщил президент страны Густаво Петро.
«
"После напряженных поисков, которые провели наши вооруженные силы, мы нашли живыми четырех детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре. Радость для страны", - написал Петро в своем блоге в Twitter.
Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков, сообщила служба гражданской авиации Колумбии. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета.
По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи. Детям Магдалены, которых в итоге спасли, 13, 9, 4 года и 11 месяцев. Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что сейчас они в безопасности, их сопровождают служащие ВМC Колумбии.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Пропавшую студентку ДВФУ из Тувы нашли мертвой
16 мая, 15:40
 
КолумбияГуставо ПетроВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала