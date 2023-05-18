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В колумбийских джунглях нашли живыми четырех детей с разбившегося самолета
В колумбийских джунглях нашли живыми четырех детей с разбившегося самолета - РИА Новости, 18.05.2023
В колумбийских джунглях нашли живыми четырех детей с разбившегося самолета
Вооруженные силы Колумбии обнаружили живыми в джунглях департамента Какета четырех детей, которые летели пассажирами на разбившейся Cessna 206 и провели в лесу... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T00:55
2023-05-18T00:55
2023-05-18T00:57
колумбия
густаво петро
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МЕХИКО, 18 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Колумбии обнаружили живыми в джунглях департамента Какета четырех детей, которые летели пассажирами на разбившейся Cessna 206 и провели в лесу 16 дней, сообщил президент страны Густаво Петро.Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков, сообщила служба гражданской авиации Колумбии. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета.По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи. Детям Магдалены, которых в итоге спасли, 13, 9, 4 года и 11 месяцев. Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что сейчас они в безопасности, их сопровождают служащие ВМC Колумбии.
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колумбия, густаво петро, в мире
Колумбия, Густаво Петро, В мире
В колумбийских джунглях нашли живыми четырех детей с разбившегося самолета
Колумбийские солдаты обнаружили в джунглях четырех живых детей с разбившегося самолета
МЕХИКО, 18 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Колумбии обнаружили живыми в джунглях департамента Какета четырех детей, которые летели пассажирами на разбившейся Cessna 206 и провели в лесу 16 дней, сообщил президент страны Густаво Петро.
«
"После напряженных поисков, которые провели наши вооруженные силы, мы нашли живыми четырех детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре. Радость для страны", - написал Петро в своем блоге в Twitter.
Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков, сообщила служба гражданской авиации Колумбии. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета.
По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи. Детям Магдалены, которых в итоге спасли, 13, 9, 4 года и 11 месяцев. Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что сейчас они в безопасности, их сопровождают служащие ВМC Колумбии.
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