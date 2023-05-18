https://ria.ru/20230518/deti-1872516621.html

В колумбийских джунглях нашли живыми четырех детей с разбившегося самолета

В колумбийских джунглях нашли живыми четырех детей с разбившегося самолета - РИА Новости, 18.05.2023

В колумбийских джунглях нашли живыми четырех детей с разбившегося самолета

Вооруженные силы Колумбии обнаружили живыми в джунглях департамента Какета четырех детей, которые летели пассажирами на разбившейся Cessna 206 и провели в лесу... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T00:55

2023-05-18T00:55

2023-05-18T00:57

колумбия

густаво петро

в мире

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МЕХИКО, 18 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Колумбии обнаружили живыми в джунглях департамента Какета четырех детей, которые летели пассажирами на разбившейся Cessna 206 и провели в лесу 16 дней, сообщил президент страны Густаво Петро.Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков, сообщила служба гражданской авиации Колумбии. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета.По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи. Детям Магдалены, которых в итоге спасли, 13, 9, 4 года и 11 месяцев. Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что сейчас они в безопасности, их сопровождают служащие ВМC Колумбии.

https://ria.ru/20230516/studentka-1872179822.html

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колумбия, густаво петро, в мире