https://ria.ru/20230609/yuta-1877247205.html

Юта выступила перед солдатами СВО в военном госпитале Тулы

Юта выступила перед солдатами СВО в военном госпитале Тулы - РИА Новости, 09.06.2023

Юта выступила перед солдатами СВО в военном госпитале Тулы

Заслуженная артистка России, певица Юта (Анна Осипова) выступила седьмого июня в филиале № 1 тульского Военного клинического госпиталя. Концерт прошел в рамках... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:47

2023-06-09T16:47

2023-06-09T16:52

шоубиз

юта (певица)

россия

музыка

знаменитости

благотворительность

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Заслуженная артистка России, певица Юта (Анна Осипова) выступила седьмого июня в филиале № 1 тульского Военного клинического госпиталя. Концерт прошел в рамках благотворительного тура "За жизнь", сообщают "Тульские новости".По ее словам, концерты для военнослужащих всегда особенные. "К бойцам в госпиталях нужен особый подход.Это должно быть абсолютно дружеское общение, которое позволяет обратиться к человеку как к другу. Им нужна рука помощи. Я вижу, что глаза зажигаются – и все, и дальше летит процесс", – поделилась знаменитость. Певица исполнила для бойцов свои песни, ставшие популярными на передовой, а после записала видеообращения для жен, девушек и матерей участников спецоперации. Военнослужащие тепло приняли исполнительницу и отметили, что часто исполняют ее песни в зоне СВО наряду с "Катюшей". По их словам, творчество Юты оказало им моральную поддержку.После начала спецоперации исполнительница поддержала ее. Она посвятила ряд композиций российским солдатам, неоднократно выступала в госпиталях и в зоне боевых действий.Юта начала свой благотворительный тур "За жизнь" в начале мая. Она запланировала проехать 30 городов с концертной программой для военных и их близких, а также медиков и волонтеров.

https://ria.ru/20230511/yuta-1870957925.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юта (певица), россия, музыка, знаменитости, благотворительность