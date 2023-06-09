https://ria.ru/20230609/yuta-1877247205.html
Юта выступила перед солдатами СВО в военном госпитале Тулы
Юта выступила перед солдатами СВО в военном госпитале Тулы - РИА Новости, 09.06.2023
Юта выступила перед солдатами СВО в военном госпитале Тулы
Заслуженная артистка России, певица Юта (Анна Осипова) выступила седьмого июня в филиале № 1 тульского Военного клинического госпиталя. Концерт прошел в рамках... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:47
2023-06-09T16:47
2023-06-09T16:52
шоубиз
юта (певица)
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Заслуженная артистка России, певица Юта (Анна Осипова) выступила седьмого июня в филиале № 1 тульского Военного клинического госпиталя. Концерт прошел в рамках благотворительного тура "За жизнь", сообщают "Тульские новости".По ее словам, концерты для военнослужащих всегда особенные. "К бойцам в госпиталях нужен особый подход.Это должно быть абсолютно дружеское общение, которое позволяет обратиться к человеку как к другу. Им нужна рука помощи. Я вижу, что глаза зажигаются – и все, и дальше летит процесс", – поделилась знаменитость. Певица исполнила для бойцов свои песни, ставшие популярными на передовой, а после записала видеообращения для жен, девушек и матерей участников спецоперации. Военнослужащие тепло приняли исполнительницу и отметили, что часто исполняют ее песни в зоне СВО наряду с "Катюшей". По их словам, творчество Юты оказало им моральную поддержку.После начала спецоперации исполнительница поддержала ее. Она посвятила ряд композиций российским солдатам, неоднократно выступала в госпиталях и в зоне боевых действий.Юта начала свой благотворительный тур "За жизнь" в начале мая. Она запланировала проехать 30 городов с концертной программой для военных и их близких, а также медиков и волонтеров.
https://ria.ru/20230511/yuta-1870957925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юта (певица), россия, музыка, знаменитости, благотворительность
Шоубиз, Юта (певица), Россия, Музыка, Знаменитости, Благотворительность
Юта выступила перед солдатами СВО в военном госпитале Тулы
Юта выступила в тульском военном госпитале перед солдатами СВО
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости.
Заслуженная артистка России, певица Юта (Анна Осипова) выступила седьмого июня в филиале № 1 тульского Военного клинического госпиталя. Концерт прошел в рамках благотворительного тура "За жизнь", сообщают
"Тульские новости".
По ее словам, концерты для военнослужащих всегда особенные.
«
"К бойцам в госпиталях нужен особый подход.Это должно быть абсолютно дружеское общение, которое позволяет обратиться к человеку как к другу. Им нужна рука помощи. Я вижу, что глаза зажигаются – и все, и дальше летит процесс", – поделилась знаменитость.
Певица исполнила для бойцов свои песни, ставшие популярными на передовой, а после записала видеообращения для жен, девушек и матерей участников спецоперации.
Военнослужащие тепло приняли исполнительницу и отметили, что часто исполняют ее песни в зоне СВО наряду с "Катюшей". По их словам, творчество Юты оказало им моральную поддержку.
После начала спецоперации исполнительница поддержала ее. Она посвятила ряд композиций российским солдатам, неоднократно выступала в госпиталях и в зоне боевых действий.
Юта начала
свой благотворительный тур "За жизнь" в начале мая. Она запланировала проехать 30 городов с концертной программой для военных и их близких, а также медиков и волонтеров.
Активисты с Кипра исполнили песню Юты в поддержку российских солдат