https://ria.ru/20230510/yuta-1870723548.html
В Ставрополе прошел концерт Юты и стартовал ее тур по 30 городам России
В Ставрополе прошел концерт Юты и стартовал ее тур по 30 городам России - РИА Новости, 10.05.2023
В Ставрополе прошел концерт Юты и стартовал ее тур по 30 городам России
В Ставрополе в День Победы прошел концерт певицы Юты на Крепостной горе и стартовал ее благотворительный тур "За жизнь", сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:21
2023-05-10T12:21
2023-05-10T12:21
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юта
юта (певица)
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В Ставрополе в День Победы прошел концерт певицы Юты на Крепостной горе и стартовал ее благотворительный тур "За жизнь", сообщили РИА Новости представители исполнительницы.Заслуженная артистка России даст 30 концертов, а также выступит в Новороссии и Москве, где гостями станут военнослужащие, курсанты, медики, волонтеры.После начала спецоперации исполнительница поддержала ее. Она посвятила несколько песен российским военнослужащим, неоднократно выступала в госпиталях и в зоне боевых действий. В июне выйдет новый альбом Юты "Струна", посвященный СВО. В него войдет десять песен. Клип на заглавную композицию пластинки посмотрели уже более восьми миллионов раз, а видео на хит "За Россию" – более миллиона.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ставрополь, юта, юта (певица), россия, музыка
Шоубиз, Ставрополь, Юта, Юта (певица), Россия, Музыка
В Ставрополе прошел концерт Юты и стартовал ее тур по 30 городам России
В Ставрополе в День Победы прошел концерт певицы Юты и стартовал ее тур "За жизнь"
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В Ставрополе в День Победы прошел концерт певицы Юты на Крепостной горе и стартовал ее благотворительный тур "За жизнь", сообщили РИА Новости представители исполнительницы.
Заслуженная артистка России даст 30 концертов, а также выступит в Новороссии и Москве, где гостями станут военнослужащие, курсанты, медики, волонтеры.
«
"Я решила провести благотворительный тур "За жизнь", чтобы поддержать наших героев и их близких, тех, кто живет на одном дыхании со своей страной и делает все для нашей общей победы. Петь песни буду на концертных площадках, в госпиталях и воинских частях – везде, где могу помочь словом, музыкой и делом", – рассказала Юта.
После начала спецоперации исполнительница поддержала ее. Она посвятила несколько песен российским военнослужащим, неоднократно выступала в госпиталях и в зоне боевых действий.
В июне выйдет новый альбом Юты "Струна", посвященный СВО. В него войдет десять песен.
Клип на заглавную композицию пластинки посмотрели уже более восьми миллионов раз, а видео на хит "За Россию" – более миллиона.
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