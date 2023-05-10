https://ria.ru/20230510/yuta-1870723548.html

В Ставрополе прошел концерт Юты и стартовал ее тур по 30 городам России

В Ставрополе прошел концерт Юты и стартовал ее тур по 30 городам России - РИА Новости, 10.05.2023

В Ставрополе прошел концерт Юты и стартовал ее тур по 30 городам России

В Ставрополе в День Победы прошел концерт певицы Юты на Крепостной горе и стартовал ее благотворительный тур "За жизнь", сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:21

2023-05-10T12:21

2023-05-10T12:21

шоубиз

ставрополь

юта

юта (певица)

россия

музыка

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В Ставрополе в День Победы прошел концерт певицы Юты на Крепостной горе и стартовал ее благотворительный тур "За жизнь", сообщили РИА Новости представители исполнительницы.Заслуженная артистка России даст 30 концертов, а также выступит в Новороссии и Москве, где гостями станут военнослужащие, курсанты, медики, волонтеры.После начала спецоперации исполнительница поддержала ее. Она посвятила несколько песен российским военнослужащим, неоднократно выступала в госпиталях и в зоне боевых действий. В июне выйдет новый альбом Юты "Струна", посвященный СВО. В него войдет десять песен. Клип на заглавную композицию пластинки посмотрели уже более восьми миллионов раз, а видео на хит "За Россию" – более миллиона.

https://ria.ru/20230127/yuta-1847144946.html

ставрополь

юта

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ставрополь, юта, юта (певица), россия, музыка