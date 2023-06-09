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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
В Днепропетровской области прозвучали взрывы, передает Telegram-канал "Страна.ua". РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T00:42
2023-06-09T00:42
2023-06-09T00:48
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Днепропетровской области прозвучали взрывы, передает Telegram-канал "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Днепропетровской области", — говорится в публикации. Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области в 23.53 объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230608/obstrel-1877105205.html
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РИА Новости
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в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
"Страна.ua": в Днепропетровской области сообщают о взрывах