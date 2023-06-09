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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 09.06.2023 (обновлено: 00:48 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/vzryvy-1877109898.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
В Днепропетровской области прозвучали взрывы, передает Telegram-канал "Страна.ua". РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T00:42
2023-06-09T00:48
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Днепропетровской области прозвучали взрывы, передает Telegram-канал "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Днепропетровской области", — говорится в публикации. Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области в 23.53 объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

"Страна.ua": в Днепропетровской области сообщают о взрывах

© iStock.com / AlleksanderГород Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© iStock.com / Alleksander
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Днепропетровской области прозвучали взрывы, передает Telegram-канал "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Днепропетровской области", — говорится в публикации.
Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области в 23.53 объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраина
 
 
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