https://ria.ru/20230609/vzryvy-1877109898.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

В Днепропетровской области прозвучали взрывы, передает Telegram-канал "Страна.ua". РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T00:42

2023-06-09T00:42

2023-06-09T00:48

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6341562fa33b11c1d70dbc1f9899d8b8.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Днепропетровской области прозвучали взрывы, передает Telegram-канал "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Днепропетровской области", — говорится в публикации. Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области в 23.53 объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230608/obstrel-1877105205.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровская область, украина