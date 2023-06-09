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ВСУ перебрасывают войска на Запорожское направление, заявил Рогов
ВСУ перебрасывают войска на Запорожское направление, заявил Рогов - РИА Новости, 09.06.2023
ВСУ перебрасывают войска на Запорожское направление, заявил Рогов
Украинские войска перебрасывают на запорожское направление 30-тысячную группировку из подконтрольной им части Херсонской области, сообщил в эфире радиостанции... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:36
2023-06-09T11:36
2023-06-09T11:41
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Украинские войска перебрасывают на запорожское направление 30-тысячную группировку из подконтрольной им части Херсонской области, сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "На запорожское направление сегодня перебрасывается группировка ВСУ. Если в начале речь шла о 10 тысячах боевиков, то, по последним подтверждённым данным, как минимум свыше 30 тысяч боевиков ВСУ перебрасывается на запорожское направление с херсонского", - сказал Рогов. Ранее в пятницу он сообщил, что в Запорожской области продолжаются ожесточенные бои на линии соприкосновения. Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.
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херсонская область , запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебрасывают войска на Запорожское направление, заявил Рогов
Рогов: ВСУ перебрасывают 30-тысячную группировку войск на Запорожское направление