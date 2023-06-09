https://ria.ru/20230609/voronezh-1877188038.html

Уголовное дело возбудили после падения беспилотника в Воронеже

Уголовное дело возбудили после падения беспилотника в Воронеже - РИА Новости, 09.06.2023

Уголовное дело возбудили после падения беспилотника в Воронеже

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:09

2023-06-09T13:09

2023-06-09T13:39

происшествия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

падение беспилотника в воронеже

специальная военная операция на украине

александр гусев (государственный служащий)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже, сообщило ведомство в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК России ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия)", — говорится в публикации.По данным следствия, за атакой БПЛА со взрывным устройством, произошедшей около десяти утра в пятницу, стоят лица, действующие в интересах руководства Украины. Упавший дрон повредил конструктивные элементы дома, кровлю близлежащего частного домовладения, пострадали не менее трех человек.Следователи и криминалисты СК выясняют обстоятельства нападения и разыскивают злоумышленников, причастных к преступлению.О падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже стало известно сегодня утром. Как отметил губернатор Александр Гусев, пострадавшие получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет.В управляющей компании рассказали РИА Новости, что дрон попал между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр. По словам главы Воронежской области, сейчас решается вопрос, нужно ли расселить один подъезд или дом целиком. Представитель ТСЖ уточнил, что воду и газ после инцидента в здании не отключали.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877194236.html

воронеж

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Ольга Фомченкова

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Кадры с места падения беспилотника в Воронеже Кадры с места падения беспилотника в Воронеже 2023-06-09T13:09 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), падение беспилотника в воронеже, александр гусев (государственный служащий)