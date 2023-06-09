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Уголовное дело возбудили после падения беспилотника в Воронеже - РИА Новости, 09.06.2023
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13:09 09.06.2023 (обновлено: 13:39 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877188038.html
Уголовное дело возбудили после падения беспилотника в Воронеже
Уголовное дело возбудили после падения беспилотника в Воронеже - РИА Новости, 09.06.2023
Уголовное дело возбудили после падения беспилотника в Воронеже
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:09
2023-06-09T13:39
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
падение беспилотника в воронеже
специальная военная операция на украине
александр гусев (государственный служащий)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже, сообщило ведомство в Telegram-канале.&quot;Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами &quot;а&quot;, &quot;в&quot; части 2 статьи 205 УК России (&quot;Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия)&quot;, — говорится в публикации.По данным следствия, за атакой БПЛА со взрывным устройством, произошедшей около десяти утра в пятницу, стоят лица, действующие в интересах руководства Украины. Упавший дрон повредил конструктивные элементы дома, кровлю близлежащего частного домовладения, пострадали не менее трех человек.Следователи и криминалисты СК выясняют обстоятельства нападения и разыскивают злоумышленников, причастных к преступлению.О падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже стало известно сегодня утром. Как отметил губернатор Александр Гусев, пострадавшие получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет.В управляющей компании рассказали РИА Новости, что дрон попал между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр. По словам главы Воронежской области, сейчас решается вопрос, нужно ли расселить один подъезд или дом целиком. Представитель ТСЖ уточнил, что воду и газ после инцидента в здании не отключали.
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Кадры с места падения беспилотника в Воронеже
Кадры с места падения беспилотника в Воронеже
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), падение беспилотника в воронеже, александр гусев (государственный служащий)
Происшествия, Воронеж, Следственный комитет России (СК РФ), Падение беспилотника в Воронеже, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (государственный служащий)
Уголовное дело возбудили после падения беспилотника в Воронеже

СК возбудил дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже

© фото очевидцаПострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
Пострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
© фото очевидца
Пострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК России ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия)", — говорится в публикации.

По данным следствия, за атакой БПЛА со взрывным устройством, произошедшей около десяти утра в пятницу, стоят лица, действующие в интересах руководства Украины. Упавший дрон повредил конструктивные элементы дома, кровлю близлежащего частного домовладения, пострадали не менее трех человек.
Следователи и криминалисты СК выясняют обстоятельства нападения и разыскивают злоумышленников, причастных к преступлению.
О падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже стало известно сегодня утром. Как отметил губернатор Александр Гусев, пострадавшие получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет.
В управляющей компании рассказали РИА Новости, что дрон попал между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр. По словам главы Воронежской области, сейчас решается вопрос, нужно ли расселить один подъезд или дом целиком. Представитель ТСЖ уточнил, что воду и газ после инцидента в здании не отключали.
Пострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежСледственный комитет России (СК РФ)Падение беспилотника в ВоронежеАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
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