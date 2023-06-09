https://ria.ru/20230609/voda-1877157115.html

ДНР перейдет на ежедневную подачу воды в июле

ДНР перейдет на ежедневную подачу воды в июле - РИА Новости, 09.06.2023

ДНР перейдет на ежедневную подачу воды в июле

Вода в Донецкой Народной Республике будет подаваться через день в первой половине июня, а в июле республика перейдет на ежедневную подачу воды, сообщил в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:22

2023-06-09T11:22

2023-06-09T11:22

специальная военная операция на украине

общество

жкх

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Вода в Донецкой Народной Республике будет подаваться через день в первой половине июня, а в июле республика перейдет на ежедневную подачу воды, сообщил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. "Мы сейчас ждем того важного следующего этапа, когда мы сможем воду подавать через день. У нас сейчас вода раз в три дня подается по графикам. Сейчас ждем, и нам военные строители, которые конкретно занимаются водоводом, обозначали строки - это начало июня, то есть в первой половине июня мы должны перейти на этот график. Поэтому ждем", - рассказал Пушилин. Он добавил, что понимает сложности, с которыми сталкиваются военные строители, при этом водопроводные сети ДНР при увеличении давления дают сбои, начинаются утечки воды. "Следующий этап, который мы ждем уже в июле, - это переход на ежедневную подачу воды. Вообще, скажем так, для нас это будет подарком. То, что для других регионов норма - постоянная подача воды, для нас это сейчас давно забытое, с учетом уже более года, когда Украина устроила эту водную блокаду", - добавил он. По словам Пушилина, полностью можно будет обеспечить Донбасс водой только после освобождения Славянска и части Харьковской области. "Когда будет возможность восстановить разрушенный Украиной водовод Северский Донец, который выстраивался как единственная полноценная возможность обеспечить в нужных объемах водой жителей Донбасса", - уточнил он.

https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, жкх, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр