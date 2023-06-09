Рейтинг@Mail.ru
ДНР перейдет на ежедневную подачу воды в июле - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/voda-1877157115.html
ДНР перейдет на ежедневную подачу воды в июле
ДНР перейдет на ежедневную подачу воды в июле - РИА Новости, 09.06.2023
ДНР перейдет на ежедневную подачу воды в июле
Вода в Донецкой Народной Республике будет подаваться через день в первой половине июня, а в июле республика перейдет на ежедневную подачу воды, сообщил в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:22
2023-06-09T11:22
специальная военная операция на украине
общество
жкх
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840243410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de9140df5187c80314c58c1ef632dc7c.jpg
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Вода в Донецкой Народной Республике будет подаваться через день в первой половине июня, а в июле республика перейдет на ежедневную подачу воды, сообщил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. "Мы сейчас ждем того важного следующего этапа, когда мы сможем воду подавать через день. У нас сейчас вода раз в три дня подается по графикам. Сейчас ждем, и нам военные строители, которые конкретно занимаются водоводом, обозначали строки - это начало июня, то есть в первой половине июня мы должны перейти на этот график. Поэтому ждем", - рассказал Пушилин. Он добавил, что понимает сложности, с которыми сталкиваются военные строители, при этом водопроводные сети ДНР при увеличении давления дают сбои, начинаются утечки воды. "Следующий этап, который мы ждем уже в июле, - это переход на ежедневную подачу воды. Вообще, скажем так, для нас это будет подарком. То, что для других регионов норма - постоянная подача воды, для нас это сейчас давно забытое, с учетом уже более года, когда Украина устроила эту водную блокаду", - добавил он. По словам Пушилина, полностью можно будет обеспечить Донбасс водой только после освобождения Славянска и части Харьковской области. "Когда будет возможность восстановить разрушенный Украиной водовод Северский Донец, который выстраивался как единственная полноценная возможность обеспечить в нужных объемах водой жителей Донбасса", - уточнил он.
https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840243410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4eba52786ae016951007a8735b4c83f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
ДНР перейдет на ежедневную подачу воды в июле

Пушилин: в июне вода в ДНР будет подаваться через день, а в июле пойдет ежедневно

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Человек моет руки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Вода в Донецкой Народной Республике будет подаваться через день в первой половине июня, а в июле республика перейдет на ежедневную подачу воды, сообщил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Мы сейчас ждем того важного следующего этапа, когда мы сможем воду подавать через день. У нас сейчас вода раз в три дня подается по графикам. Сейчас ждем, и нам военные строители, которые конкретно занимаются водоводом, обозначали строки - это начало июня, то есть в первой половине июня мы должны перейти на этот график. Поэтому ждем", - рассказал Пушилин. Он добавил, что понимает сложности, с которыми сталкиваются военные строители, при этом водопроводные сети ДНР при увеличении давления дают сбои, начинаются утечки воды.
"Следующий этап, который мы ждем уже в июле, - это переход на ежедневную подачу воды. Вообще, скажем так, для нас это будет подарком. То, что для других регионов норма - постоянная подача воды, для нас это сейчас давно забытое, с учетом уже более года, когда Украина устроила эту водную блокаду", - добавил он.
По словам Пушилина, полностью можно будет обеспечить Донбасс водой только после освобождения Славянска и части Харьковской области. "Когда будет возможность восстановить разрушенный Украиной водовод Северский Донец, который выстраивался как единственная полноценная возможность обеспечить в нужных объемах водой жителей Донбасса", - уточнил он.
Рабочий на восстановительных работах по замене системы отопления - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
"Жителям советуем лишь одно". В Донбассе предупредили о катастрофе
22 ноября 2022, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЖКХДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала