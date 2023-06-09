https://ria.ru/20230609/vkontakte-1877181041.html

ВКонтакте объявила блогеров-участников VK Fest

ВКонтакте объявила блогеров-участников VK Fest - РИА Новости, 09.06.2023

ВКонтакте объявила блогеров-участников VK Fest

Более 50 инфлюенсеров присоединились к VK Fest, который состоится этим летом в пяти городах России. Среди участников — Анастасия Ивлеева, KARA KROSS, Karna.val, РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:45

2023-06-09T12:45

2023-06-09T13:55

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 50 инфлюенсеров присоединились к VK Fest, который состоится этим летом в пяти городах России. Среди участников — Анастасия Ивлеева, KARA KROSS, Karna.val, GAVRILINA, Эльдар Джарахов, Антон Шастун и многие другие.В Москве и Санкт-Петербурге встретиться с интернет-знаменитостями можно будет в специальной зоне "Блогеры". Во Владивостоке, в Новосибирске и Сочи блогеры выступят на основной сцене. В каждом городе помимо выступлений и автограф-сессий зрителей VK Fest ждут разные активности. Они смогут побывать на творческих и спортивных мастер-классах или первыми увидеть технологические новинки.Ранее VK Fest объявил зоны фестиваля и финальный список блогеров и музыкантов. В него вошли более 100 артистов, в том числе ANNA ASTI, HammAli & Navai, Элджей, Баста, Клава Кока, МОТ, Dabro, Ramil’ и многие другие.

https://ria.ru/20230526/vkontakte-1874312882.html

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