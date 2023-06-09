https://ria.ru/20230609/vkontakte-1877181041.html
ВКонтакте объявила блогеров-участников VK Fest
ВКонтакте объявила блогеров-участников VK Fest - РИА Новости, 09.06.2023
ВКонтакте объявила блогеров-участников VK Fest
Более 50 инфлюенсеров присоединились к VK Fest, который состоится этим летом в пяти городах России. Среди участников — Анастасия Ивлеева, KARA KROSS, Karna.val, РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:45
2023-06-09T12:45
2023-06-09T13:55
вконтакте
vk fest
шоубиз
россия
москва
санкт-петербург
анастасия ивлеева
элджей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155041/16/1550411684_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_abc4198c4f32e0df4933b7b4986e24d4.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 50 инфлюенсеров присоединились к VK Fest, который состоится этим летом в пяти городах России. Среди участников — Анастасия Ивлеева, KARA KROSS, Karna.val, GAVRILINA, Эльдар Джарахов, Антон Шастун и многие другие.В Москве и Санкт-Петербурге встретиться с интернет-знаменитостями можно будет в специальной зоне "Блогеры". Во Владивостоке, в Новосибирске и Сочи блогеры выступят на основной сцене. В каждом городе помимо выступлений и автограф-сессий зрителей VK Fest ждут разные активности. Они смогут побывать на творческих и спортивных мастер-классах или первыми увидеть технологические новинки.Ранее VK Fest объявил зоны фестиваля и финальный список блогеров и музыкантов. В него вошли более 100 артистов, в том числе ANNA ASTI, HammAli & Navai, Элджей, Баста, Клава Кока, МОТ, Dabro, Ramil’ и многие другие.
https://ria.ru/20230526/vkontakte-1874312882.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155041/16/1550411684_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_d959df3d31b188e8948d9dd7259ba12d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, vk fest, россия, москва, санкт-петербург, анастасия ивлеева, элджей, баста (василий вакуленко), новости шоу-бизнеса, знаменитости
ВКонтакте, VK Fest, Шоубиз, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Анастасия Ивлеева, Элджей, Баста (Василий Вакуленко), Новости шоу-бизнеса, Знаменитости