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Минобороны Украины объяснило, почему молчит о потерях при контрнаступлении - РИА Новости, 09.06.2023
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16:20 09.06.2023 (обновлено: 21:52 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877263630.html
Минобороны Украины объяснило, почему молчит о потерях при контрнаступлении
Минобороны Украины объяснило, почему молчит о потерях при контрнаступлении - РИА Новости, 09.06.2023
Минобороны Украины объяснило, почему молчит о потерях при контрнаступлении
Киев не обнародует данные о потерях ВСУ в ходе контрнаступления, так как между Россией и Украиной идет информационная война, заявила в своем Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:20
2023-06-09T21:52
в мире
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киев
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Киев не обнародует данные о потерях ВСУ в ходе контрнаступления, так как между Россией и Украиной идет информационная война, заявила в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр."Нынешние войны происходят в двух измерениях: реальном и информационном. В информационном пространстве бои не менее ожесточенные. И в них тоже есть определенные задачи, правила и законы", — написала она.По словам Маляр, чем больше открыто информации о противнике, тем проще предсказать его возможности и планы.На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта и сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. ВС России сорвали попытки наступления, остановив противника. Украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек. В США потери назвали ожидаемыми.
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в мире, украина, киев, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины объяснило, почему молчит о потерях при контрнаступлении

Замглавы Минобороны Украины Маляр объяснила молчание о потерях ВСУ информационной войной

© Фото : аккаунт Анны Маляр в соцсетиЗаместитель министра обороны Украины Анна Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : аккаунт Анны Маляр в соцсети
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Киев не обнародует данные о потерях ВСУ в ходе контрнаступления, так как между Россией и Украиной идет информационная война, заявила в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Нынешние войны происходят в двух измерениях: реальном и информационном. В информационном пространстве бои не менее ожесточенные. И в них тоже есть определенные задачи, правила и законы", — написала она.
По словам Маляр, чем больше открыто информации о противнике, тем проще предсказать его возможности и планы.
На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта и сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. ВС России сорвали попытки наступления, остановив противника. Украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек. В США потери назвали ожидаемыми.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при наступлении
8 июня, 17:57
 
В миреУкраинаКиевРоссияСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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