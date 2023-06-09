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Минобороны Украины объяснило, почему молчит о потерях при контрнаступлении
Минобороны Украины объяснило, почему молчит о потерях при контрнаступлении - РИА Новости, 09.06.2023
Минобороны Украины объяснило, почему молчит о потерях при контрнаступлении
Киев не обнародует данные о потерях ВСУ в ходе контрнаступления, так как между Россией и Украиной идет информационная война, заявила в своем Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:20
2023-06-09T16:20
2023-06-09T21:52
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сергей шойгу
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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Киев не обнародует данные о потерях ВСУ в ходе контрнаступления, так как между Россией и Украиной идет информационная война, заявила в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр."Нынешние войны происходят в двух измерениях: реальном и информационном. В информационном пространстве бои не менее ожесточенные. И в них тоже есть определенные задачи, правила и законы", — написала она.По словам Маляр, чем больше открыто информации о противнике, тем проще предсказать его возможности и планы.На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта и сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. ВС России сорвали попытки наступления, остановив противника. Украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек. В США потери назвали ожидаемыми.
https://ria.ru/20230608/vsu-1877048016.html
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В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины объяснило, почему молчит о потерях при контрнаступлении
Замглавы Минобороны Украины Маляр объяснила молчание о потерях ВСУ информационной войной