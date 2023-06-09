https://ria.ru/20230609/ukraina-1877150493.html

Украина допустила переговоры при отказе России от целей спецоперации

Украина допустила переговоры при отказе России от целей спецоперации - РИА Новости, 09.06.2023

Украина допустила переговоры при отказе России от целей спецоперации

Возможность мирного соглашения будет прослеживаться, если Россия изменит цели спецоперации, пишет NV.ua со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:01

2023-06-09T11:01

2023-06-09T13:33

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Возможность мирного соглашения будет прослеживаться, если Россия изменит цели спецоперации, пишет NV.ua со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова."Интерес россиян был озвучен — это „денацификация“, „демилитаризация“, „деНАТОзация“ <...>. Если они изменились, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться", — сказал министр.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявили Индонезия и ЮАР от имени нескольких африканских государств.

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html

https://ria.ru/20230609/nato-1877003872.html

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в мире, алексей резников, украина, россия, москва, нато