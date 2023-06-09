https://ria.ru/20230609/traktir-1877163283.html

Янтарная комната и колдуны. Что скрывают подвалы трактира "Блутгерихт"?

Янтарная комната и колдуны. Что скрывают подвалы трактира "Блутгерихт"? - РИА Новости, 09.06.2023

Янтарная комната и колдуны. Что скрывают подвалы трактира "Блутгерихт"?

Винный ресторан "Блутгерихт" — главное заведение Калининграда, хотя его не существует уже 80 лет. Он располагался в казематах тевтонского замка и продавал лучшее вино в Пруссии. Там прятали Янтарную комнату, заключённые сбегали после местных попоек, а как он правильно переводится на русский, неясно до сих пор. Рассказываем о тайнах "Блутгерихта".

2023-06-09T12:00

2023-06-09T12:00

2023-06-09T12:00

какая-то мистика

калининград

пруссия

замок

вино

великая отечественная война (1941-1945)

кенигсберг

ведьма

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Янтарная комната и колдуны. Что скрывают подвалы трактира "Блутгерихт"? Винный ресторан "Блутгерихт" — главное заведение Калининграда, хотя его не существует уже 80 лет. Он располагался в казематах тевтонского замка и продавал лучшее вино в Пруссии. Там прятали Янтарную комнату, заключённые сбегали после местных попоек, а как он правильно переводится на русский, неясно до сих пор. Рассказываем о тайнах "Блутгерихта". audio/mpeg

Янтарная комната и колдуны. Что скрывают подвалы трактира "Блутгерихт"? Винный ресторан "Блутгерихт" — главное заведение Калининграда, хотя его не существует уже 80 лет. Он располагался в казематах тевтонского замка и продавал лучшее вино в Пруссии. Там прятали Янтарную комнату, заключённые сбегали после местных попоек, а как он правильно переводится на русский, неясно до сих пор. Рассказываем о тайнах "Блутгерихта". audio/mpeg

О легендах и мифах "Блутгерихта" нам рассказал основатель дизайн-бюро "Пикторика" и создатель просветительского онлайн-проекта "Музей города Кенигсберг" Макс Попов.Cлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти

калининград

пруссия

кенигсберг

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калининград, пруссия, замок, вино, великая отечественная война (1941-1945), кенигсберг, ведьма, янтарная комната, аудио