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Янтарная комната и колдуны. Что скрывают подвалы трактира "Блутгерихт"? - РИА Новости, 09.06.2023
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12:00 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/traktir-1877163283.html
Янтарная комната и колдуны. Что скрывают подвалы трактира "Блутгерихт"?
Янтарная комната и колдуны. Что скрывают подвалы трактира "Блутгерихт"? - РИА Новости, 09.06.2023
Янтарная комната и колдуны. Что скрывают подвалы трактира "Блутгерихт"?
Винный ресторан "Блутгерихт" — главное заведение Калининграда, хотя его не существует уже 80 лет. Он располагался в казематах тевтонского замка и продавал лучшее вино в Пруссии. Там прятали Янтарную комнату, заключённые сбегали после местных попоек, а как он правильно переводится на русский, неясно до сих пор. Рассказываем о тайнах "Блутгерихта".
2023-06-09T12:00
2023-06-09T12:00
какая-то мистика
калининград
пруссия
замок
вино
великая отечественная война (1941-1945)
кенигсберг
ведьма
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Янтарная комната и колдуны. Что скрывают подвалы трактира "Блутгерихт"?
Винный ресторан "Блутгерихт" — главное заведение Калининграда, хотя его не существует уже 80 лет. Он располагался в казематах тевтонского замка и продавал лучшее вино в Пруссии. Там прятали Янтарную комнату, заключённые сбегали после местных попоек, а как он правильно переводится на русский, неясно до сих пор. Рассказываем о тайнах "Блутгерихта".
audio/mpeg
Янтарная комната и колдуны. Что скрывают подвалы трактира "Блутгерихт"?
Винный ресторан "Блутгерихт" — главное заведение Калининграда, хотя его не существует уже 80 лет. Он располагался в казематах тевтонского замка и продавал лучшее вино в Пруссии. Там прятали Янтарную комнату, заключённые сбегали после местных попоек, а как он правильно переводится на русский, неясно до сих пор. Рассказываем о тайнах "Блутгерихта".
audio/mpeg
О легендах и мифах "Блутгерихта" нам рассказал основатель дизайн-бюро "Пикторика" и создатель просветительского онлайн-проекта "Музей города Кенигсберг" Макс Попов.Cлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти
калининград
пруссия
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калининград, пруссия, замок, вино, великая отечественная война (1941-1945), кенигсберг, ведьма, янтарная комната, аудио
Какая-то мистика, Калининград, Пруссия, Замок, Вино, Великая Отечественная война (1941-1945), Кенигсберг, Ведьма, Янтарная комната
Какая-то мистика

Янтарная комната и колдуны. Что скрывают подвалы трактира "Блутгерихт"?

Какая-то мистика
Янтарная комната и колдуны. Что скрывают подвалы трактира "Блутгерихт"?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Винный ресторан "Блутгерихт" — главное заведение Калининграда, хотя его не существует уже 80 лет. Он располагался в казематах тевтонского замка и продавал лучшее вино в Пруссии. Там прятали Янтарную комнату, заключённые сбегали после местных попоек, а как он правильно переводится на русский, неясно до сих пор. Рассказываем о тайнах "Блутгерихта".
О легендах и мифах "Блутгерихта" нам рассказал основатель дизайн-бюро "Пикторика" и создатель просветительского онлайн-проекта "Музей города Кенигсберг" Макс Попов.
Cлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
________
Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Какая-то мистикаКалининградПруссияЗамокВиноВеликая Отечественная война (1941-1945)КенигсбергВедьмаЯнтарная комната
 
 
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