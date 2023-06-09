https://ria.ru/20230609/tank-1877121279.html

Танк Т-90М "Прорыв" уничтожил группу ВСУ

Танк Т-90М "Прорыв" уничтожил группу ВСУ - РИА Новости, 09.06.2023

Танк Т-90М "Прорыв" уничтожил группу ВСУ

Экипаж российского танка Т-90М "Прорыв" 1-й танковой армии Западного военного округа уничтожил группу противника во время замены личного состава на передовых... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T07:19

2023-06-09T07:19

2023-06-09T07:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

сергей шойгу

т-90м

т-90

бмп-2м

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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Экипаж российского танка Т-90М "Прорыв" 1-й танковой армии Западного военного округа уничтожил группу противника во время замены личного состава на передовых позициях в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир танковой роты. "Расход сейчас составил три штатных артиллерийских выстрела. Производили ротацию (украинские военнослужащие – ред.) - смена личного состава. По сообщению наших разведчиков, она производилась пешим путем. Соответственно, при самой смене группу и поразили", - сказал офицер. По его словам, время с момента получения команды до открытия огня составляет не более семи минут. "Я выдвигаю две боевые единицы, так как одна непосредственно производит работу, а вторая следует для прикрытия. Сейчас активно противник использует беспилотные летательные аппараты. Танк Т-90М оснащен зенитной установкой, которая позволяет, не находясь на броне, наносить поражение как живой силе, так и низко летящим аппаратам противника", - отметил танкист. По его словам, во время боевой задачи танкисты как правило тратят практически весь боекомплект, оставляя только три снаряда для отхода. "Поступила команда от корректировщика, что по нему открыл огонь миномет противника, он начал давать корректировку. Первым выстрелом был пристрелочный - 200 метров недолет, второй выстрел - положили рядом с целью, третьим выстрелом поразили цель. Домой приехали пустыми. Все для противника – ничего не жалко!" - рассказал танкист. Т-90М — глубокая модернизация основного боевого танка Т-90. Первые машины Т-90М были переданы в ВС РФ весной 2020 года, в начале 2021-го стартовало серийное производство и поставки для нужд Минобороны России. В конце мая текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что для применения таких высокотехнологичных образцов техники, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различных БПЛА подготовлено около 5 тысяч специалистов.

https://ria.ru/20230609/tanki-1877117084.html

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безопасность, россия, луганская народная республика, сергей шойгу, т-90м, т-90, бмп-2м