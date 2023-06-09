https://ria.ru/20230609/sputnik-1877092944.html

Радио Sputnik запустило региональное вещание на Санкт-Петербург

Радио Sputnik запустило региональное вещание на Санкт-Петербург - РИА Новости, 09.06.2023

Радио Sputnik запустило региональное вещание на Санкт-Петербург

Радио Sputnik запустило в пятницу, 9 июня, региональное вещание на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На частоте 91,5 FM стали транслироваться новости и... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:00

2023-06-09T10:00

2023-06-09T10:00

санкт-петербург

россия

тигран кеосаян

николай валуев

мария захарова

общество

sputnik

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Радио Sputnik запустило в пятницу, 9 июня, региональное вещание на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На частоте 91,5 FM стали транслироваться новости и аналитические программы, посвященные прежде всего событиям в городе на Неве и Северо-Западном регионе."Для нас это способ стать ближе к нашей аудитории. Радио Sputnik и сейчас весьма востребовано слушателями в Петербурге, по показателям обходит многие разговорные радиостанции в нашем городе, но мы хотим быть ещё лучше. Фирменный знак Радио Sputnik – спокойная, неистеричная аналитика для тех, кто хочет и умеет думать", – сказала руководитель вещания на Петербург Ирина Мульд.Радио Sputnik вышло в FM-диапазон в 2022 году, до тех пор оно развивало исключительно онлайн-вещание. Несмотря на небольшой стаж в FM, Sputnik стабильно лидирует в рейтингах цитируемости по версии компании "Медиалогия". Это самая цитируемая радиостанция в России, контентом которой активней, чем материалами других СМИ, делятся пользователи соцсетей.Свои авторские программы на Радио Sputnik ведут официальный представитель МИД России Мария Захарова, режиссёр и шоумен Тигран Кеосаян, депутаты Госдумы Николай Валуев и Анатолий Вассерман, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и другие лидеры мнений и общественно-политические деятели.В дальнейшем опыт, полученный при запуске первого регионального представительства Радио Sputnik, планируется использовать при запуске локального вещания в новых регионах России и на Дальнем Востоке.

санкт-петербург

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санкт-петербург, россия, тигран кеосаян, николай валуев, мария захарова, общество, sputnik