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Радио Sputnik запустило региональное вещание на Санкт-Петербург - РИА Новости, 09.06.2023
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10:00 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/sputnik-1877092944.html
Радио Sputnik запустило региональное вещание на Санкт-Петербург
Радио Sputnik запустило региональное вещание на Санкт-Петербург - РИА Новости, 09.06.2023
Радио Sputnik запустило региональное вещание на Санкт-Петербург
Радио Sputnik запустило в пятницу, 9 июня, региональное вещание на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На частоте 91,5 FM стали транслироваться новости и... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:00
2023-06-09T10:00
санкт-петербург
россия
тигран кеосаян
николай валуев
мария захарова
общество
sputnik
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Радио Sputnik запустило в пятницу, 9 июня, региональное вещание на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На частоте 91,5 FM стали транслироваться новости и аналитические программы, посвященные прежде всего событиям в городе на Неве и Северо-Западном регионе."Для нас это способ стать ближе к нашей аудитории. Радио Sputnik и сейчас весьма востребовано слушателями в Петербурге, по показателям обходит многие разговорные радиостанции в нашем городе, но мы хотим быть ещё лучше. Фирменный знак Радио Sputnik – спокойная, неистеричная аналитика для тех, кто хочет и умеет думать", – сказала руководитель вещания на Петербург Ирина Мульд.Радио Sputnik вышло в FM-диапазон в 2022 году, до тех пор оно развивало исключительно онлайн-вещание. Несмотря на небольшой стаж в FM, Sputnik стабильно лидирует в рейтингах цитируемости по версии компании "Медиалогия". Это самая цитируемая радиостанция в России, контентом которой активней, чем материалами других СМИ, делятся пользователи соцсетей.Свои авторские программы на Радио Sputnik ведут официальный представитель МИД России Мария Захарова, режиссёр и шоумен Тигран Кеосаян, депутаты Госдумы Николай Валуев и Анатолий Вассерман, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и другие лидеры мнений и общественно-политические деятели.В дальнейшем опыт, полученный при запуске первого регионального представительства Радио Sputnik, планируется использовать при запуске локального вещания в новых регионах России и на Дальнем Востоке.
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санкт-петербург, россия, тигран кеосаян, николай валуев, мария захарова, общество, sputnik
Санкт-Петербург, Россия, Тигран Кеосаян, Николай Валуев, Мария Захарова, Общество, Sputnik

Радио Sputnik запустило региональное вещание на Санкт-Петербург

© Sputnik / Рамиль СитдиковМикрофон в студии радио Sputnik
Микрофон в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Микрофон в студии радио Sputnik. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Радио Sputnik запустило в пятницу, 9 июня, региональное вещание на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На частоте 91,5 FM стали транслироваться новости и аналитические программы, посвященные прежде всего событиям в городе на Неве и Северо-Западном регионе.
"Для нас это способ стать ближе к нашей аудитории. Радио Sputnik и сейчас весьма востребовано слушателями в Петербурге, по показателям обходит многие разговорные радиостанции в нашем городе, но мы хотим быть ещё лучше. Фирменный знак Радио Sputnik – спокойная, неистеричная аналитика для тех, кто хочет и умеет думать", – сказала руководитель вещания на Петербург Ирина Мульд.
Радио Sputnik вышло в FM-диапазон в 2022 году, до тех пор оно развивало исключительно онлайн-вещание. Несмотря на небольшой стаж в FM, Sputnik стабильно лидирует в рейтингах цитируемости по версии компании "Медиалогия". Это самая цитируемая радиостанция в России, контентом которой активней, чем материалами других СМИ, делятся пользователи соцсетей.
Свои авторские программы на Радио Sputnik ведут официальный представитель МИД России Мария Захарова, режиссёр и шоумен Тигран Кеосаян, депутаты Госдумы Николай Валуев и Анатолий Вассерман, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и другие лидеры мнений и общественно-политические деятели.
В дальнейшем опыт, полученный при запуске первого регионального представительства Радио Sputnik, планируется использовать при запуске локального вещания в новых регионах России и на Дальнем Востоке.
 
Санкт-ПетербургРоссияТигран КеосаянНиколай ВалуевМария ЗахароваОбществоSputnik
 
 
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