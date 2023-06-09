https://ria.ru/20230609/somali-1877337678.html
В Сомали взорвался снаряд, погибли по меньшей мере 27 человек, пишут СМИ
В Сомали взорвался снаряд, погибли по меньшей мере 27 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2023
В Сомали взорвался снаряд, погибли по меньшей мере 27 человек, пишут СМИ
По меньшей мере 27 человек погибли, среди погибших в том числе дети, еще 53 пострадали в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда в Сомали, передает... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-09T23:52
2023-06-09T23:52
2023-06-10T00:03
сомали
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли, среди погибших в том числе дети, еще 53 пострадали в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда в Сомали, передает местное агентство SONNA."К сожалению, число погибших в деревне Мурале возросло до 27 человек, 53 получили ранения в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда ... в регионе Нижняя Шабелле", - говорится в сообщении агентства.Агентство также отмечает, большинство погибших - дети.
https://ria.ru/20230604/napadenie-1876022967.html
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сомали, в мире
В Сомали взорвался снаряд, погибли по меньшей мере 27 человек, пишут СМИ
СМИ: в Сомали погибло по меньшей мере 27 человек, в основном дети, из-за взрыва снаряда
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли, среди погибших в том числе дети, еще 53 пострадали в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда в Сомали, передает местное агентство SONNA.
"К сожалению, число погибших в деревне Мурале возросло до 27 человек, 53 получили ранения в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда ... в регионе Нижняя Шабелле", - говорится в сообщении агентства.
Агентство также отмечает, большинство погибших - дети.
При нападении боевиков на базу Афросоюза в Сомали погибли более 50 военных