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В Сомали взорвался снаряд, погибли по меньшей мере 27 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2023
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23:52 09.06.2023 (обновлено: 00:03 10.06.2023)
https://ria.ru/20230609/somali-1877337678.html
В Сомали взорвался снаряд, погибли по меньшей мере 27 человек, пишут СМИ
В Сомали взорвался снаряд, погибли по меньшей мере 27 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2023
В Сомали взорвался снаряд, погибли по меньшей мере 27 человек, пишут СМИ
По меньшей мере 27 человек погибли, среди погибших в том числе дети, еще 53 пострадали в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда в Сомали, передает... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-09T23:52
2023-06-10T00:03
сомали
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли, среди погибших в том числе дети, еще 53 пострадали в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда в Сомали, передает местное агентство SONNA."К сожалению, число погибших в деревне Мурале возросло до 27 человек, 53 получили ранения в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда ... в регионе Нижняя Шабелле", - говорится в сообщении агентства.Агентство также отмечает, большинство погибших - дети.
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сомали, в мире
Сомали, В мире
В Сомали взорвался снаряд, погибли по меньшей мере 27 человек, пишут СМИ

СМИ: в Сомали погибло по меньшей мере 27 человек, в основном дети, из-за взрыва снаряда

© Depositphotos.com / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Depositphotos.com / Free2014
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли, среди погибших в том числе дети, еще 53 пострадали в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда в Сомали, передает местное агентство SONNA.
"К сожалению, число погибших в деревне Мурале возросло до 27 человек, 53 получили ранения в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда ... в регионе Нижняя Шабелле", - говорится в сообщении агентства.
Агентство также отмечает, большинство погибших - дети.
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