https://ria.ru/20230609/somali-1877337678.html

В Сомали взорвался снаряд, погибли по меньшей мере 27 человек, пишут СМИ

В Сомали взорвался снаряд, погибли по меньшей мере 27 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2023

В Сомали взорвался снаряд, погибли по меньшей мере 27 человек, пишут СМИ

По меньшей мере 27 человек погибли, среди погибших в том числе дети, еще 53 пострадали в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда в Сомали, передает... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-09T23:52

2023-06-09T23:52

2023-06-10T00:03

сомали

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_0:276:2682:1784_1920x0_80_0_0_32d2a6fd91bc788937ffb679e54cf997.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли, среди погибших в том числе дети, еще 53 пострадали в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда в Сомали, передает местное агентство SONNA."К сожалению, число погибших в деревне Мурале возросло до 27 человек, 53 получили ранения в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда ... в регионе Нижняя Шабелле", - говорится в сообщении агентства.Агентство также отмечает, большинство погибших - дети.

https://ria.ru/20230604/napadenie-1876022967.html

сомали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сомали, в мире