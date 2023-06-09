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В США оценили последствия последних попыток Зеленского удержать власть - РИА Новости, 09.06.2023
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06:43 09.06.2023 (обновлено: 06:45 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/popytki-1877119052.html
В США оценили последствия последних попыток Зеленского удержать власть
В США оценили последствия последних попыток Зеленского удержать власть - РИА Новости, 09.06.2023
В США оценили последствия последних попыток Зеленского удержать власть
Попытка президента Украины Владимира Зеленского удержать власть с помощью подрыва Каховской ГЭС может привести к многотысячным жертвам, заявил американский... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T06:43
2023-06-09T06:45
в мире
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владимир зеленский
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Попытка президента Украины Владимира Зеленского удержать власть с помощью подрыва Каховской ГЭС может привести к многотысячным жертвам, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.&quot;Мы наблюдаем последние попытки режима Зеленского удержать власть. Вам судить: вот что произошло за одну ночь — силы Украины и НАТО частично разрушили плотину гидроэлектростанции, они могли разрушить ее полностью, но это не имеет значения. Вот, что происходит, когда вы разрушаете дамбу. Просто посмотрите на это: тысячи невинных людей погибнут в близлежащих городах&quot;, — предположил ведущий.Он также отметил, что многие люди "недооценивают силу воды", а такое наводнение, по его мнению, невозможно остановить с помощью какого-либо искусственного сооружения.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего разрушилась верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды. По предварительным данным, погибли пятеро. Из зоны затопления эвакуировали почти 4,3 тысячи человек.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, Киев подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
https://ria.ru/20230607/karlson-1876611791.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, НАТО
В США оценили последствия последних попыток Зеленского удержать власть

Американский ведущий Моррис: попытки Зеленского удержать власть приведут к тысячам смертей

© AP Photo / Carl CourtПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Попытка президента Украины Владимира Зеленского удержать власть с помощью подрыва Каховской ГЭС может привести к многотысячным жертвам, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.
«

"Мы наблюдаем последние попытки режима Зеленского удержать власть. Вам судить: вот что произошло за одну ночь — силы Украины и НАТО частично разрушили плотину гидроэлектростанции, они могли разрушить ее полностью, но это не имеет значения. Вот, что происходит, когда вы разрушаете дамбу. Просто посмотрите на это: тысячи невинных людей погибнут в близлежащих городах", — предположил ведущий.

Он также отметил, что многие люди "недооценивают силу воды", а такое наводнение, по его мнению, невозможно остановить с помощью какого-либо искусственного сооружения.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего разрушилась верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
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В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды. По предварительным данным, погибли пятеро. Из зоны затопления эвакуировали почти 4,3 тысячи человек.
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, Киев подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
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