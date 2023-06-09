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Минпросвещения РФ: 89 педагогов стали финалистами конкурса "Учитель года"
Минпросвещения РФ: 89 педагогов стали финалистами конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 09.06.2023
Минпросвещения РФ: 89 педагогов стали финалистами конкурса "Учитель года"
Финалистами конкурса "Учитель года России - 2023" стали 89 учителей из всех регионов России, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:56
2023-06-09T19:56
2023-06-09T19:56
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КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Финалистами конкурса "Учитель года России - 2023" стали 89 учителей из всех регионов России, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "Определены финалисты Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2023": ими стали 89 педагогов из всех регионов страны и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что в число финалистов вошли специалисты с разным стажем: у 50 участников он меньше десяти лет, а у четырех человек превышает 30 лет. "В Год педагога и наставника выросло число классных руководителей, участвующих в конкурсе: если в прошлом году их было 58, то в этом уже 69. Кроме того, восемь участников имеют степень кандидата наук", - сказал директор департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Алексей Благинин, его слова приводятся в сообщении. По его словам, конкурсные испытания первого тура начнутся с 23 сентября, все 90 конкурсантов проведут уроки, разговоры со школьниками и станут участниками педагогического диктанта, а оценивать конкурсные испытания будет межпредметное жюри, в состав которого входят специалисты из всех федеральных округов Российской Федерации. "Самое большое количество учителей преподают историю и обществознание (их 19 человек), русский язык и литературу, английский язык. Далее по количеству участников лидируют учителя начальных классов, физики и математики. В этом году в финале принимают участие шесть учителей физической культуры. Уже традиционно в заключительном этапе есть и педагоги, которые преподают китайский язык", - подчеркнул Благинин. В 2023 году всероссийский конкурс "Учитель года России" проходит в 34-й раз. В 2022 году победителем конкурса стал преподаватель истории из Подмосковья Дмитрий Лутовинов.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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сн_образование, образование, образование - общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Финалистами конкурса "Учитель года России - 2023" стали 89 учителей из всех регионов России, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
"Определены финалисты Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2023": ими стали 89 педагогов из всех регионов страны и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в число финалистов вошли специалисты с разным стажем: у 50 участников он меньше десяти лет, а у четырех человек превышает 30 лет.
"В Год педагога и наставника выросло число классных руководителей, участвующих в конкурсе: если в прошлом году их было 58, то в этом уже 69. Кроме того, восемь участников имеют степень кандидата наук", - сказал директор департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Алексей Благинин, его слова приводятся в сообщении.
По его словам, конкурсные испытания первого тура начнутся с 23 сентября, все 90 конкурсантов проведут уроки, разговоры со школьниками и станут участниками педагогического диктанта, а оценивать конкурсные испытания будет межпредметное жюри, в состав которого входят специалисты из всех федеральных округов Российской Федерации.
"Самое большое количество учителей преподают историю и обществознание (их 19 человек), русский язык и литературу, английский язык. Далее по количеству участников лидируют учителя начальных классов, физики и математики. В этом году в финале принимают участие шесть учителей физической культуры. Уже традиционно в заключительном этапе есть и педагоги, которые преподают китайский язык", - подчеркнул Благинин.
В 2023 году всероссийский конкурс "Учитель года России" проходит в 34-й раз. В 2022 году победителем конкурса стал преподаватель истории из Подмосковья Дмитрий Лутовинов.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.