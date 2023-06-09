https://ria.ru/20230609/pasport-1877254878.html

Замена паспорта 2023: причины, необходимые документы, сроки

Замена паспорта 2023: как поменять в МФЦ или Госуслугах, документы

Замена паспорта 2023: причины, необходимые документы, сроки

Плановая замена паспорта на новый производится по достижении возраста 20 и 45 лет. Законодательство предусматривает и другие основания для смены документа. Как... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:23

2023-06-09T16:23

2023-06-09T16:23

россия

паспорт

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Плановая замена паспорта на новый производится по достижении возраста 20 и 45 лет. Законодательство предусматривает и другие основания для смены документа. Как поменять паспорт, сколько это стоит, каковы сроки, в каких случаях нельзя подать заявление через "Госуслуги" или МФЦ, какие нужны документы, размер госпошлины, время изготовления – в материале РИА Новости.Замена паспортаПри достижении 14 летнего возраста каждый гражданин России получает паспорт — главный документ, удостоверяющий личность. Он подлежит обязательной замене при достижении лицом 20 и 45 лет в силу возрастных изменений внешности, а также по ряду других причин — от утери, кражи или порчи до смены личных данных или изменения пола.Замена документа производится Министерством внутренних дел Российской Федерации (его территориальными органами по месту жительства, пребывания граждан или по месту обращения). Главный нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы выдачи, замены паспортов и пользования ими — Положение, утвержденное Постановлением Правительства РФ 08.07.1997 № 828", отмечает Артем Ананьев, президент правозащитного фонда "Отечество" (Новосибирск).В каких случаях меняютГражданин обязан заменить паспорт РФ в случаях, если:Артем Ананьев отметил признаки, при которых паспорт считается испорченным и подлежит обязательной замене:Как поменять паспортПорядок выдачи (замены) паспортов установлен Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Приказом МВД России от 16.11.2020 № 773."Если гражданину РФ исполнилось 20 или 45 лет, то он должен в течение 90 дней обратиться с заявлением об обмене паспорта. Если произошли изменения ФИО или сведений о месте рождения, изменение пола, если паспорт испорчен и не пригоден для дальнейшего использования (например, в нем стоят не предусмотренные штампы или дети нарисовали рисунок), а также при обнаружении ошибок и неточностей, срок для подачи заявления — 30 дней. Если у гражданина существенно изменилась внешность, то тоже необходимо заменить паспорт. И до сих пор можно произвести обмен паспорта СССР (при определенных условиях), если это еще не сделано", — комментирует Наталья Расторгуева, эксперт по миграционному законодательству компании СКБ Контур.Куда обращаться"Подать заявление на замену паспорта можно в МФЦ, на портале госуслуг или в миграционном отделении МВД. Причем в случае кражи или потери паспорта с недавнего времени вариант всего один — МВД. Раньше можно было обратиться в МФЦ или оставить заявку через “Госуслуги”", — говорит Артем Ананьев.Наталья Расторгуева уточняет, что обратиться за государственной услугой можно по месту фактического нахождения, даже если нет временной регистрации.По словам Валентина Лупу, юриста Европейской Юридической Службы, правила предусматривают возможность выхода (выезда) сотрудника на дом для принятия документов и выдачи паспорта, если гражданин по состоянию здоровья не может представить документы лично. В этом случае требуется справка или медицинское заключение, а также письменное заявление лица или его родственников о приеме документов и (или) выдаче паспорта по месту жительства (пребывания).Необходимые документыДля замены паспорта понадобятся следующие документы:"Удостоверение является частичной заменой старому паспорту — им можно воспользоваться, например, при покупке билетов на поезд, — говорит Артем Ананьев. — Стоит отметить, что свидетельства о браке, о рождении детей, данные загранпаспорта, а также документы из военкомата не являются по закону строго обязательными. Их отсутствие не будет служить основанием для отказа в замене паспорта. Они нужны лишь для проставления соответствующих отметок в основном документе".Эксперт отмечает, что документы и личные фотографии для замены паспорта должны быть поданы гражданином не позднее 30 дней после изменения ФИО, даты/места рождения или пола, и не позднее 90 дней после достижения 20-летнего или 45-летнего возраста. При замене паспорта из-за порчи возможен штраф от 100 до 300 рублей. Квитанцию на его оплату дадут на приёме.По словам Натальи Расторгуевой, в зависимости от причины замены паспорта могут потребоваться дополнительные документы, например, при изменении пола – заключение органа записи актов гражданского состояния о внесении исправления или изменения в запись акта, свидетельство о рождении. Если есть документы, которые выданы компетентными органами иностранных государств (например, свидетельство о браке), то они должны быть переведены на русский язык и легализованы либо на них должен стоять апостиль, если иное не предусмотрено международными договорами. Правильность их перевода должна быть заверена нотариально.Если паспорт был утерян или похищен, то необходимо написать подробное заявление, в котором указать, где, когда и при каких обстоятельствах это произошло. При смене ФИО следует приложить к заявлению и документы, подтверждающие данный факт. При существенном изменении внешности нужно сдать имеющийся паспорт и предоставить новые фото. Если в паспорте есть ошибки в сведениях, то требуется приложить документ с верными данными.ЗаявлениеЗаявление должно быть заполнено по установленной форме. К нему следует приложить пакет документов, а также предварительно оплатить госпошлину. Ее размер составляет 300 или 1500 рублей в зависимости от причины замены документа."Например, в случае утери, повреждения или кражи паспорта, размер госпошлины составит 1500 рублей. Исключением являются ситуации, когда паспорт был утерян в результате природных катаклизмов или пожара. Для этого и всех остальных случаев пошлина составит 300 рублей", — поясняет Артем Ананьев.Оплатить госпошлину можно в отделениях МФЦ или МВД, через мобильный кабинет банка, на почте либо через "Госуслуги". Квитанция об оплате действительна 90 дней.От уплаты пошлины освобождены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Плата также не взимается с граждан, если утеря паспорта произошла в результате чрезвычайной ситуации.СрокиСрок изготовления паспорта — 5 рабочих дней.Какие отметки проставляют в новом паспортеНаталья Расторгуева говорит, что есть обязательные отметки (о регистрации и воинском учете) и добровольные, которые могут быть поставлены по желанию гражданина (о браке, разводе, о детях, о ранее выданных паспортах, группе крови и ИНН).Для проставления отметок в новом паспорте необходимы документы воинского учета, свидетельство о браке (заключении или расторжении), свидетельства о рождении детей - граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста (при наличии).Отказ в замене паспортаСотрудники МВД могут отказать в приеме заявления или в замене паспорта. Основными причинами могут быть неправильно заполненное заявление, неполный пакет документов, плохое качество фотографий, несоответствие сведений, представление поддельных или подложных документов, несоответствие данных владельца сертификата ключа проверки электронной подписи данным заявителя при электронной подаче заявления.Если заявление о замене паспорта принято, то отказать в замене и выдаче документа могут по следующим основаниям:После отказа гражданин имеет право подать новое заявление о замене паспорта любым удобным ему способом.Что делать после замены паспорта"После замены паспорта, если гражданин не изменял ФИО, никакие другие документы заменять не требуется. Достаточно уведомить банки, в которых открыты счета или взяты кредиты. Но если сменились ФИО, то придется менять и остальные документы, в том числе СНИЛС, полис ОМС, водительское удостоверение, разрешение на оружие и пр. В противном случае при себе всегда нужно иметь свидетельство о перемене ФИО или его нотариально заверенную копию", — говорит Артем Ананьев.Наталья Расторгуева дополняет, что после замены паспорта необходимо сообщить работодателю о новом документе, чтобы он своевременно внес изменения во все отчеты.Советы экспертовВалентин Лупу рекомендует следить за сроками обращения для замены паспорта, поскольку за нарушение сроков подачи документов, а именно за проживание без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или по недействительному паспорту ст. 19.15 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, а для жителей Москвы и Санкт-Петербурга — от трех до пяти тысяч рублей.Артем Ананьев предупреждает, что за умышленные уничтожение или порчу паспорта, либо его утрату вследствие небрежного хранения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.16 КоАП РФ в виде предупреждения или административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

https://ria.ru/20230126/prava-1847658872.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230601/pasporta-1875458656.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221001/pasport-1820578220.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230215/putin-1852265978.html

https://ria.ru/20220421/pasport-1784713460.html

https://ria.ru/20230601/doverennost-1875550789.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, паспорт