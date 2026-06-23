В МВД рассказали о требованиях к фотографии для паспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ Фотография для российского паспорта должна соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления и может быть черно-белой или цветной.

Допускается фотография в головном уборе, не скрывающем овал лица, если религиозные убеждения не позволяют появляться на людях без головного убора.

Несоблюдение требований к фотографии является основанием для отказа в приеме заявления о выдаче или замене паспорта.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Фотография для российского паспорта должна соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления, она может быть черно-белой или цветной, а волосы не должны скрывать глаза, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

"Личные фотографии должны быть идентичны и соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления о выдаче (замене) паспорта, в черно-белом или цветном исполнении, размером 35 x 45 мм с изображением лица без головного убора", - рассказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что допускается фотография в головном уборе, не скрывающем овала лица гражданина, религиозные убеждения которого не позволяют появляться на людях без головного убора. При этом изображение лица на фотографии должно быть в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей.

"На фотографии человек изображается строго анфас и смотрящим прямо, с нейтральным выражением и закрытым ртом. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней. Глаза гражданина должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять их", - сказали в пресс-службе.