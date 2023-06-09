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У ООН нет доступа в часть пострадавшей от разрушения Каховской ГЭС зоны - РИА Новости, 09.06.2023
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20:29 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/oon-1877321674.html
У ООН нет доступа в часть пострадавшей от разрушения Каховской ГЭС зоны
У ООН нет доступа в часть пострадавшей от разрушения Каховской ГЭС зоны - РИА Новости, 09.06.2023
У ООН нет доступа в часть пострадавшей от разрушения Каховской ГЭС зоны
У ООН в данный момент нет доступа в находящиеся под российским контролем зоны, пострадавшие от затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС, заявил на... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:29
2023-06-09T20:29
в мире
россия
стефан дюжаррик
оон
разрушение каховской гэс
украина
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ООН, 9 июн – РИА Новости. У ООН в данный момент нет доступа в находящиеся под российским контролем зоны, пострадавшие от затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. По его словам, гуманитарный координатор по Украине Дэниз Браун сказала, что "первоначальные оценки свидетельствуют о том, что 17 тысяч человек оказались затронуты только на территории под контролем Украины". "Катастрофа также коснулась людей на территории под контролем России, но у ООН в данный момент нет доступа в эти зоны", - указал Дюжаррик. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230609/ges-1877248719.html
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в мире, россия, стефан дюжаррик, оон, разрушение каховской гэс, украина
В мире, Россия, Стефан Дюжаррик, ООН, Разрушение Каховской ГЭС, Украина
У ООН нет доступа в часть пострадавшей от разрушения Каховской ГЭС зоны

У ООН нет доступа в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС зоны, контролируемые Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 июн – РИА Новости. У ООН в данный момент нет доступа в находящиеся под российским контролем зоны, пострадавшие от затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, гуманитарный координатор по Украине Дэниз Браун сказала, что "первоначальные оценки свидетельствуют о том, что 17 тысяч человек оказались затронуты только на территории под контролем Украины".
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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"Катастрофа также коснулась людей на территории под контролем России, но у ООН в данный момент нет доступа в эти зоны", - указал Дюжаррик.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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