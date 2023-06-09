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При обстрелах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

При обстрелах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 09.06.2023

При обстрелах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

При ночных обстрелах Белгородской области со стороны украинских войск пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T06:44

2023-06-09T06:44

2023-06-09T09:03

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

шебекино

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. При ночных обстрелах Белгородской области со стороны украинских войск пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."О происшествиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном <...> В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда <…> За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице", — написал он.По словам губернатора, в Шебекино пока нет возможности провести осмотр, поскольку там продолжаются частые обстрелы. Но как только они закончатся, власти сразу же приступят к восстановлению домов, заверил глава региона.Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной и постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. В последний месяц удары стали особенно интенсивными. Кроме того, украинские войска обстреливают и другие территории Белгородской области, а также запускают беспилотники со взрывчаткой.

белгородская область

шебекино

белгород

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, шебекино, белгород, вячеслав гладков