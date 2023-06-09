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При обстрелах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:44 09.06.2023 (обновлено: 09:03 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/obstrely-1877119815.html
При обстрелах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
При обстрелах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 09.06.2023
При обстрелах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
При ночных обстрелах Белгородской области со стороны украинских войск пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T06:44
2023-06-09T09:03
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
шебекино
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. При ночных обстрелах Белгородской области со стороны украинских войск пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."О происшествиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном &lt;...&gt; В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда &lt;…&gt; За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице", — написал он.По словам губернатора, в Шебекино пока нет возможности провести осмотр, поскольку там продолжаются частые обстрелы. Но как только они закончатся, власти сразу же приступят к восстановлению домов, заверил глава региона.Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной и постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. В последний месяц удары стали особенно интенсивными. Кроме того, украинские войска обстреливают и другие территории Белгородской области, а также запускают беспилотники со взрывчаткой.
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, шебекино, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков
При обстрелах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

Губернатор Гладков: в Белгородской области после обстрелов ВСУ пострадали три человека

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. При ночных обстрелах Белгородской области со стороны украинских войск пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«
"О происшествиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном <...> В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда <…> За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице", — написал он.
По словам губернатора, в Шебекино пока нет возможности провести осмотр, поскольку там продолжаются частые обстрелы. Но как только они закончатся, власти сразу же приступят к восстановлению домов, заверил глава региона.
Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной и постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. В последний месяц удары стали особенно интенсивными. Кроме того, украинские войска обстреливают и другие территории Белгородской области, а также запускают беспилотники со взрывчаткой.
"Люди получают самое необходимое": помощь беженцам из Шебекино
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

Волонтеры во время сортировки в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

Женщина и волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Желающих получить помощь много.

Очередь в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Желающих получить помощь много.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

Волонтеры в секторе фасовки продуктовых наборов пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Люди в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

© РИА Новости / Антон Вергун
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8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

Волонтеры во время сортировки в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Желающих получить помощь много.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияШебекиноБелгородВячеслав Гладков
 
 
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