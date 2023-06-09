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ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2023
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16:19 09.06.2023 (обновлено: 17:09 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877263177.html
ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области
ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2023
ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:19
2023-06-09T17:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб."Совершен ракетный удар, предположительно, Storm Shadow, по детской базе отдыха. Подразделения ПВО сбили одну ракету; две ракеты, к сожалению, упали в районе базы", — сказал он.Эти данные подтвердил врио губернатора региона Владимир Сальдо. В телеграм-канале он написал, что ВСУ ударили по пионерскому лагерю, информацию о жертвах уточняют.В администрации Херсонской области подчеркнули, что на Арабатской стрелке, которую обстреляли украинские военные, находятся только мирные жители и гражданские объекты."В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные из Херсона жители, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения Каховской ГЭС. Преимущественно — это женщины, дети и старики", — говорится в сообщении администрации региона в телеграм-канале.Власти пообещали усилить систему ПВО.Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow, дальность поражения экспортной модификации которых — около 250 километров. Это решение Лондона ведет к серьезной эскалации, отметил МИД России.В Москве не раз заявляли, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние, а обучение украинских войск на своей территории сделало некоторые страны НАТО непосредственными участниками конфликта.
https://ria.ru/20230608/lugansk-1876874712.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области

Сальдо: ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе ракетами Storm Shadow

Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб.
"Совершен ракетный удар, предположительно, Storm Shadow, по детской базе отдыха. Подразделения ПВО сбили одну ракету; две ракеты, к сожалению, упали в районе базы", — сказал он.
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
ВСУ, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow
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Эти данные подтвердил врио губернатора региона Владимир Сальдо. В телеграм-канале он написал, что ВСУ ударили по пионерскому лагерю, информацию о жертвах уточняют.
В администрации Херсонской области подчеркнули, что на Арабатской стрелке, которую обстреляли украинские военные, находятся только мирные жители и гражданские объекты.
«
"В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные из Херсона жители, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения Каховской ГЭС. Преимущественно — это женщины, дети и старики", — говорится в сообщении администрации региона в телеграм-канале.
Власти пообещали усилить систему ПВО.
Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow, дальность поражения экспортной модификации которых — около 250 километров. Это решение Лондона ведет к серьезной эскалации, отметил МИД России.
В Москве не раз заявляли, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние, а обучение украинских войск на своей территории сделало некоторые страны НАТО непосредственными участниками конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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