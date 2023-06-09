https://ria.ru/20230609/obstrel-1877263177.html

ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области

ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2023

ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:19

2023-06-09T16:19

2023-06-09T17:09

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

россия

украина

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб."Совершен ракетный удар, предположительно, Storm Shadow, по детской базе отдыха. Подразделения ПВО сбили одну ракету; две ракеты, к сожалению, упали в районе базы", — сказал он.Эти данные подтвердил врио губернатора региона Владимир Сальдо. В телеграм-канале он написал, что ВСУ ударили по пионерскому лагерю, информацию о жертвах уточняют.В администрации Херсонской области подчеркнули, что на Арабатской стрелке, которую обстреляли украинские военные, находятся только мирные жители и гражданские объекты."В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные из Херсона жители, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения Каховской ГЭС. Преимущественно — это женщины, дети и старики", — говорится в сообщении администрации региона в телеграм-канале.Власти пообещали усилить систему ПВО.Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow, дальность поражения экспортной модификации которых — около 250 километров. Это решение Лондона ведет к серьезной эскалации, отметил МИД России.В Москве не раз заявляли, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние, а обучение украинских войск на своей территории сделало некоторые страны НАТО непосредственными участниками конфликта.

https://ria.ru/20230608/lugansk-1876874712.html

https://ria.ru/20230317/krym-1858574644.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр