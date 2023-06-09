https://ria.ru/20230609/obstrel-1877263177.html
ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области
ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2023
ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:19
2023-06-09T16:19
2023-06-09T17:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877265008_0:875:1264:1586_1920x0_80_0_0_e7ad19fea1345087a6a6a96affb1fb6b.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб."Совершен ракетный удар, предположительно, Storm Shadow, по детской базе отдыха. Подразделения ПВО сбили одну ракету; две ракеты, к сожалению, упали в районе базы", — сказал он.Эти данные подтвердил врио губернатора региона Владимир Сальдо. В телеграм-канале он написал, что ВСУ ударили по пионерскому лагерю, информацию о жертвах уточняют.В администрации Херсонской области подчеркнули, что на Арабатской стрелке, которую обстреляли украинские военные, находятся только мирные жители и гражданские объекты."В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные из Херсона жители, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения Каховской ГЭС. Преимущественно — это женщины, дети и старики", — говорится в сообщении администрации региона в телеграм-канале.Власти пообещали усилить систему ПВО.Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow, дальность поражения экспортной модификации которых — около 250 километров. Это решение Лондона ведет к серьезной эскалации, отметил МИД России.В Москве не раз заявляли, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние, а обучение украинских войск на своей территории сделало некоторые страны НАТО непосредственными участниками конфликта.
https://ria.ru/20230608/lugansk-1876874712.html
https://ria.ru/20230317/krym-1858574644.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877265008_0:353:1264:1301_1920x0_80_0_0_fc70e681c713f7bc574099093eeba120.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области
Сальдо: ВСУ ударили по детской базе отдыха в Геническом районе ракетами Storm Shadow
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб.
"Совершен ракетный удар, предположительно, Storm Shadow, по детской базе отдыха. Подразделения ПВО сбили одну ракету; две ракеты, к сожалению, упали в районе базы", — сказал он.
ВСУ, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow
Эти данные подтвердил врио губернатора региона Владимир Сальдо
. В телеграм-канале он написал, что ВСУ ударили по пионерскому лагерю, информацию о жертвах уточняют.
В администрации Херсонской области подчеркнули, что на Арабатской стрелке, которую обстреляли украинские военные, находятся только мирные жители и гражданские объекты.
«
"В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные из Херсона жители, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения Каховской ГЭС. Преимущественно — это женщины, дети и старики", — говорится в сообщении администрации региона в телеграм-канале.
Власти пообещали усилить систему ПВО.
Великобритания
11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow, дальность поражения экспортной модификации которых — около 250 километров. Это решение Лондона ведет к серьезной эскалации, отметил МИД России.
В Москве
не раз заявляли, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние, а обучение украинских войск на своей территории сделало некоторые страны НАТО непосредственными участниками конфликта.
Аксенов назвал создание фортификаций в Крыму гарантией безопасности