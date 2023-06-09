Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли пункт эвакуации под Алешками в Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 09.06.2023 (обновлено: 16:51 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877260406.html
ВСУ обстреляли пункт эвакуации под Алешками в Херсонской области
ВСУ обстреляли пункт эвакуации под Алешками в Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2023
ВСУ обстреляли пункт эвакуации под Алешками в Херсонской области
Точка эвакуации, находящаяся рядом с затопленным участком трассы М-14 (Одесса - Таганрог) в районе города Алёшки, обстреливается украинскими военными, когда к... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:09
2023-06-09T16:51
специальная военная операция на украине
одесса
таганрог
новая каховка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876660660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_603c89e4eca1216284f602e3828ed887.jpg
АЛЁШКИ (Херсонская обл.), 9 июн - РИА Новости. Точка эвакуации, находящаяся рядом с затопленным участком трассы М-14 (Одесса - Таганрог) в районе города Алёшки, обстреливается украинскими военными, когда к ней приближаются машины спасателей и кареты скорой помощи, сообщил РИА Новости волонтёр из числа местных жителей. "Когда подъезжает несколько машин (к точке эвакуации – ред.), происходит прилет, надо быстрее уезжать. Обстреливают постоянно, как только подходит лодка и подъезжают машины", - сказал волонтёр, помогающий спасателям вывозить на лодках жителей затопленного города Алёшки. Корреспондент РИА Новости подъехал к точке эвакуации в момент, когда к нему прибыла лодка, в которой находились эвакуированные из Алёшек пожилые люди. Всем требовалась медицинская помощь. Спасатели, волонтеры и российские военные - бойцы соединения группировки "Днепр" - на руках вынесли людей из лодки и посадили в карету скорой помощи, которая незамедлительно покинула точку. Ещё одна группа эвакуированных, которым не потребовалась скорая медицинская помощь, ожидала эвакуационный автобус. "Это очень страшно, то что мы видели там, это тяжело... Дома - по самые крыши в воде, города практически нет. Много живности погибло, и людей тоже много. До последнего надеялись, что такого не будет. Телевизор и радио не работали, только по телефону узнавали, что в Новой Каховке поднялась вода на метр, люди ждали, что немножко будет воды… а потом крыши, потом всё", - рассказала местная жительница. По словам другой жительницы Алёшек, "погибали старики и маломобильные люди и те, кто просто боялся покинуть свой дом" "Те, кто были на крышах, ждали, чтобы их забрали, их не успели... Люди подплывали на лодках, дома рушились и уходили на дно, даже никто не вынырнул", - добавила еще одна горожанка. Женщины рассказали, что до сих пор в городе остаётся много людей, нуждающихся в помощи. "Как только стало затапливать, начали город обстреливать... Обстрелы не прекращались. Шестого числа вода шурует, и город бомбили так страшно", - отметила одна из них.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
одесса
таганрог
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876660660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2ff9928f31b02dbcb7fad6c5fc407fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, таганрог, новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Таганрог, Новая Каховка, Происшествия
ВСУ обстреляли пункт эвакуации под Алешками в Херсонской области

Местные жители сообщили об обстреле ВСУ пункта эвакуации под Алешками в Херсонской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленная дорога в городе Алешки
Затопленная дорога в городе Алешки - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Затопленная дорога в городе Алешки
Читать ria.ru в
АЛЁШКИ (Херсонская обл.), 9 июн - РИА Новости. Точка эвакуации, находящаяся рядом с затопленным участком трассы М-14 (Одесса - Таганрог) в районе города Алёшки, обстреливается украинскими военными, когда к ней приближаются машины спасателей и кареты скорой помощи, сообщил РИА Новости волонтёр из числа местных жителей.
"Когда подъезжает несколько машин (к точке эвакуации – ред.), происходит прилет, надо быстрее уезжать. Обстреливают постоянно, как только подходит лодка и подъезжают машины", - сказал волонтёр, помогающий спасателям вывозить на лодках жителей затопленного города Алёшки.
Корреспондент РИА Новости подъехал к точке эвакуации в момент, когда к нему прибыла лодка, в которой находились эвакуированные из Алёшек пожилые люди. Всем требовалась медицинская помощь.
Спасатели, волонтеры и российские военные - бойцы соединения группировки "Днепр" - на руках вынесли людей из лодки и посадили в карету скорой помощи, которая незамедлительно покинула точку.
Ещё одна группа эвакуированных, которым не потребовалась скорая медицинская помощь, ожидала эвакуационный автобус.
Людей снимают с крыш: эвакуация жителей Херсонской области
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

Местные жители плывут на лодке в ходе эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Местные жители забирают с собой домашних животных.

Местная жительница собирает личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Местные жители забирают с собой домашних животных.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

Волонтер организации Добро мира - волонтеры Крыма Валерия Петрусевич во время эвакуации местных жителей в городе Голая Пристань после подтопления.

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

Местные жители собирают личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

Местная церковь после подтопления в городе Голая Пристань

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

Местные жители собирают личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

Местные жители во время эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

Спасатель МЧС во время эвакуации местных жителей в городе Голая Пристань после подтопления

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
11 из 11

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 11

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 11

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 11

Местные жители забирают с собой домашних животных.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 11

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 11

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 11

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 11

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 11

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 11

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 11

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
11 из 11
"Это очень страшно, то что мы видели там, это тяжело... Дома - по самые крыши в воде, города практически нет. Много живности погибло, и людей тоже много. До последнего надеялись, что такого не будет. Телевизор и радио не работали, только по телефону узнавали, что в Новой Каховке поднялась вода на метр, люди ждали, что немножко будет воды… а потом крыши, потом всё", - рассказала местная жительница.
По словам другой жительницы Алёшек, "погибали старики и маломобильные люди и те, кто просто боялся покинуть свой дом"
"Те, кто были на крышах, ждали, чтобы их забрали, их не успели... Люди подплывали на лодках, дома рушились и уходили на дно, даже никто не вынырнул", - добавила еще одна горожанка.
Женщины рассказали, что до сих пор в городе остаётся много людей, нуждающихся в помощи.
"Как только стало затапливать, начали город обстреливать... Обстрелы не прекращались. Шестого числа вода шурует, и город бомбили так страшно", - отметила одна из них.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаТаганрогНовая КаховкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала