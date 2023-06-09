https://ria.ru/20230609/obstrel-1877260406.html
ВСУ обстреляли пункт эвакуации под Алешками в Херсонской области
ВСУ обстреляли пункт эвакуации под Алешками в Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2023
ВСУ обстреляли пункт эвакуации под Алешками в Херсонской области
Точка эвакуации, находящаяся рядом с затопленным участком трассы М-14 (Одесса - Таганрог) в районе города Алёшки, обстреливается украинскими военными, когда к... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:09
2023-06-09T16:09
2023-06-09T16:51
специальная военная операция на украине
одесса
таганрог
новая каховка
происшествия
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АЛЁШКИ (Херсонская обл.), 9 июн - РИА Новости. Точка эвакуации, находящаяся рядом с затопленным участком трассы М-14 (Одесса - Таганрог) в районе города Алёшки, обстреливается украинскими военными, когда к ней приближаются машины спасателей и кареты скорой помощи, сообщил РИА Новости волонтёр из числа местных жителей. "Когда подъезжает несколько машин (к точке эвакуации – ред.), происходит прилет, надо быстрее уезжать. Обстреливают постоянно, как только подходит лодка и подъезжают машины", - сказал волонтёр, помогающий спасателям вывозить на лодках жителей затопленного города Алёшки. Корреспондент РИА Новости подъехал к точке эвакуации в момент, когда к нему прибыла лодка, в которой находились эвакуированные из Алёшек пожилые люди. Всем требовалась медицинская помощь. Спасатели, волонтеры и российские военные - бойцы соединения группировки "Днепр" - на руках вынесли людей из лодки и посадили в карету скорой помощи, которая незамедлительно покинула точку. Ещё одна группа эвакуированных, которым не потребовалась скорая медицинская помощь, ожидала эвакуационный автобус. "Это очень страшно, то что мы видели там, это тяжело... Дома - по самые крыши в воде, города практически нет. Много живности погибло, и людей тоже много. До последнего надеялись, что такого не будет. Телевизор и радио не работали, только по телефону узнавали, что в Новой Каховке поднялась вода на метр, люди ждали, что немножко будет воды… а потом крыши, потом всё", - рассказала местная жительница. По словам другой жительницы Алёшек, "погибали старики и маломобильные люди и те, кто просто боялся покинуть свой дом" "Те, кто были на крышах, ждали, чтобы их забрали, их не успели... Люди подплывали на лодках, дома рушились и уходили на дно, даже никто не вынырнул", - добавила еще одна горожанка. Женщины рассказали, что до сих пор в городе остаётся много людей, нуждающихся в помощи. "Как только стало затапливать, начали город обстреливать... Обстрелы не прекращались. Шестого числа вода шурует, и город бомбили так страшно", - отметила одна из них.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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одесса, таганрог, новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Таганрог, Новая Каховка, Происшествия
ВСУ обстреляли пункт эвакуации под Алешками в Херсонской области
Местные жители сообщили об обстреле ВСУ пункта эвакуации под Алешками в Херсонской области
АЛЁШКИ (Херсонская обл.), 9 июн - РИА Новости. Точка эвакуации, находящаяся рядом с затопленным участком трассы М-14 (Одесса - Таганрог) в районе города Алёшки, обстреливается украинскими военными, когда к ней приближаются машины спасателей и кареты скорой помощи, сообщил РИА Новости волонтёр из числа местных жителей.
"Когда подъезжает несколько машин (к точке эвакуации – ред.), происходит прилет, надо быстрее уезжать. Обстреливают постоянно, как только подходит лодка и подъезжают машины", - сказал волонтёр, помогающий спасателям вывозить на лодках жителей затопленного города Алёшки.
Корреспондент РИА Новости подъехал к точке эвакуации в момент, когда к нему прибыла лодка, в которой находились эвакуированные из Алёшек пожилые люди. Всем требовалась медицинская помощь.
Спасатели, волонтеры и российские военные - бойцы соединения группировки "Днепр" - на руках вынесли людей из лодки и посадили в карету скорой помощи, которая незамедлительно покинула точку.
Ещё одна группа эвакуированных, которым не потребовалась скорая медицинская помощь, ожидала эвакуационный автобус.
Людей снимают с крыш: эвакуация жителей Херсонской области
Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.
1 из 11
Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.
2 из 11
Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.
3 из 11
Местные жители забирают с собой домашних животных.
4 из 11
Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.
5 из 11
Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов
6 из 11
Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.
7 из 11
Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.
8 из 11
Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.
9 из 11
Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.
10 из 11
Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.
11 из 11
Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.
1 из 11
Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.
2 из 11
Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.
3 из 11
Местные жители забирают с собой домашних животных.
4 из 11
Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.
5 из 11
Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов
6 из 11
Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.
7 из 11
Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.
8 из 11
Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.
9 из 11
Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.
10 из 11
Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.
11 из 11
"Это очень страшно, то что мы видели там, это тяжело... Дома - по самые крыши в воде, города практически нет. Много живности погибло, и людей тоже много. До последнего надеялись, что такого не будет. Телевизор и радио не работали, только по телефону узнавали, что в Новой Каховке
поднялась вода на метр, люди ждали, что немножко будет воды… а потом крыши, потом всё", - рассказала местная жительница.
По словам другой жительницы Алёшек, "погибали старики и маломобильные люди и те, кто просто боялся покинуть свой дом"
"Те, кто были на крышах, ждали, чтобы их забрали, их не успели... Люди подплывали на лодках, дома рушились и уходили на дно, даже никто не вынырнул", - добавила еще одна горожанка.
Женщины рассказали, что до сих пор в городе остаётся много людей, нуждающихся в помощи.
"Как только стало затапливать, начали город обстреливать... Обстрелы не прекращались. Шестого числа вода шурует, и город бомбили так страшно", - отметила одна из них.
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить