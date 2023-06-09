https://ria.ru/20230609/obstrel-1877260406.html

ВСУ обстреляли пункт эвакуации под Алешками в Херсонской области

ВСУ обстреляли пункт эвакуации под Алешками в Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2023

ВСУ обстреляли пункт эвакуации под Алешками в Херсонской области

Точка эвакуации, находящаяся рядом с затопленным участком трассы М-14 (Одесса - Таганрог) в районе города Алёшки, обстреливается украинскими военными, когда к... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:09

2023-06-09T16:09

2023-06-09T16:51

специальная военная операция на украине

одесса

таганрог

новая каховка

происшествия

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АЛЁШКИ (Херсонская обл.), 9 июн - РИА Новости. Точка эвакуации, находящаяся рядом с затопленным участком трассы М-14 (Одесса - Таганрог) в районе города Алёшки, обстреливается украинскими военными, когда к ней приближаются машины спасателей и кареты скорой помощи, сообщил РИА Новости волонтёр из числа местных жителей. "Когда подъезжает несколько машин (к точке эвакуации – ред.), происходит прилет, надо быстрее уезжать. Обстреливают постоянно, как только подходит лодка и подъезжают машины", - сказал волонтёр, помогающий спасателям вывозить на лодках жителей затопленного города Алёшки. Корреспондент РИА Новости подъехал к точке эвакуации в момент, когда к нему прибыла лодка, в которой находились эвакуированные из Алёшек пожилые люди. Всем требовалась медицинская помощь. Спасатели, волонтеры и российские военные - бойцы соединения группировки "Днепр" - на руках вынесли людей из лодки и посадили в карету скорой помощи, которая незамедлительно покинула точку. Ещё одна группа эвакуированных, которым не потребовалась скорая медицинская помощь, ожидала эвакуационный автобус. "Это очень страшно, то что мы видели там, это тяжело... Дома - по самые крыши в воде, города практически нет. Много живности погибло, и людей тоже много. До последнего надеялись, что такого не будет. Телевизор и радио не работали, только по телефону узнавали, что в Новой Каховке поднялась вода на метр, люди ждали, что немножко будет воды… а потом крыши, потом всё", - рассказала местная жительница. По словам другой жительницы Алёшек, "погибали старики и маломобильные люди и те, кто просто боялся покинуть свой дом" "Те, кто были на крышах, ждали, чтобы их забрали, их не успели... Люди подплывали на лодках, дома рушились и уходили на дно, даже никто не вынырнул", - добавила еще одна горожанка. Женщины рассказали, что до сих пор в городе остаётся много людей, нуждающихся в помощи. "Как только стало затапливать, начали город обстреливать... Обстрелы не прекращались. Шестого числа вода шурует, и город бомбили так страшно", - отметила одна из них.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

одесса

таганрог

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, таганрог, новая каховка, происшествия