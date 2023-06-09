https://ria.ru/20230609/muzyka-1877299783.html

"Дни Рахманинова" прошли в европейских столицах

"Дни Рахманинова" прошли в европейских столицах - РИА Новости, 09.06.2023

"Дни Рахманинова" прошли в европейских столицах

В Брюсселе и Люксембурге прошли "Дни Рахманинова", сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:16

2023-06-09T18:16

2023-06-09T18:16

новости культуры

брюссель

сергей рахманинов

музыка

люксембург

культура

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Брюсселе и Люксембурге прошли "Дни Рахманинова", сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ.В 2023 году празднуется 150-летие со дня рождения композитора. "В честь этой даты не только в нашей стране, но и за рубежом проходят юбилейные мероприятия", – уточнили в ведомстве. В Русском доме в Брюсселе прошли круглый стол "Жизнь и творчество Сергея Рахманинова", выставка Музея музыки и концерт, в программе которого произведения композитора. Среди почетных гостей – Мария Пушкина, двоюродная правнучка Николая Гоголя и супруга последнего прямого потомка, праправнука Александра Пушкина.Выставку Музея музыки, лекцию о композиторе и концерт его камерных произведений провели в Русском центре науки и культуры в Люксембурге.

https://ria.ru/20230607/teatr-1876671289.html

брюссель

люксембург

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, брюссель, сергей рахманинов, музыка, люксембург