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"Дни Рахманинова" прошли в европейских столицах - РИА Новости, 09.06.2023
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Культура
 
18:16 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/muzyka-1877299783.html
"Дни Рахманинова" прошли в европейских столицах
"Дни Рахманинова" прошли в европейских столицах - РИА Новости, 09.06.2023
"Дни Рахманинова" прошли в европейских столицах
В Брюсселе и Люксембурге прошли "Дни Рахманинова", сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:16
2023-06-09T18:16
новости культуры
брюссель
сергей рахманинов
музыка
люксембург
культура
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Брюсселе и Люксембурге прошли "Дни Рахманинова", сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ.В 2023 году празднуется 150-летие со дня рождения композитора. "В честь этой даты не только в нашей стране, но и за рубежом проходят юбилейные мероприятия", – уточнили в ведомстве. В Русском доме в Брюсселе прошли круглый стол "Жизнь и творчество Сергея Рахманинова", выставка Музея музыки и концерт, в программе которого произведения композитора. Среди почетных гостей – Мария Пушкина, двоюродная правнучка Николая Гоголя и супруга последнего прямого потомка, праправнука Александра Пушкина.Выставку Музея музыки, лекцию о композиторе и концерт его камерных произведений провели в Русском центре науки и культуры в Люксембурге.
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новости культуры, брюссель, сергей рахманинов, музыка, люксембург
Новости культуры, Брюссель, Сергей Рахманинов, Музыка, Люксембург, Культура
"Дни Рахманинова" прошли в европейских столицах

"Дни Рахманинова" прошли в Люксембурге и Брюсселе

© Фото : Министерство культуры Российской Федерации"Дни Рахманинова" прошли в Брюсселе и Люксембурге
Дни Рахманинова прошли в Брюсселе и Люксембурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Министерство культуры Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Брюсселе и Люксембурге прошли "Дни Рахманинова", сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ.
В 2023 году празднуется 150-летие со дня рождения композитора. "В честь этой даты не только в нашей стране, но и за рубежом проходят юбилейные мероприятия", – уточнили в ведомстве.
В Русском доме в Брюсселе прошли круглый стол "Жизнь и творчество Сергея Рахманинова", выставка Музея музыки и концерт, в программе которого произведения композитора.
Среди почетных гостей – Мария Пушкина, двоюродная правнучка Николая Гоголя и супруга последнего прямого потомка, праправнука Александра Пушкина.
Выставку Музея музыки, лекцию о композиторе и концерт его камерных произведений провели в Русском центре науки и культуры в Люксембурге.
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КультураНовости культурыБрюссельСергей РахманиновМузыкаЛюксембург
 
 
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