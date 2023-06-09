https://ria.ru/20230609/muzyka-1877299783.html
"Дни Рахманинова" прошли в европейских столицах
"Дни Рахманинова" прошли в европейских столицах - РИА Новости, 09.06.2023
"Дни Рахманинова" прошли в европейских столицах
В Брюсселе и Люксембурге прошли "Дни Рахманинова", сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:16
2023-06-09T18:16
2023-06-09T18:16
новости культуры
брюссель
сергей рахманинов
музыка
люксембург
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877296576_0:14:1024:590_1920x0_80_0_0_9dcfc983256089ac235424586ad45225.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Брюсселе и Люксембурге прошли "Дни Рахманинова", сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ.В 2023 году празднуется 150-летие со дня рождения композитора. "В честь этой даты не только в нашей стране, но и за рубежом проходят юбилейные мероприятия", – уточнили в ведомстве. В Русском доме в Брюсселе прошли круглый стол "Жизнь и творчество Сергея Рахманинова", выставка Музея музыки и концерт, в программе которого произведения композитора. Среди почетных гостей – Мария Пушкина, двоюродная правнучка Николая Гоголя и супруга последнего прямого потомка, праправнука Александра Пушкина.Выставку Музея музыки, лекцию о композиторе и концерт его камерных произведений провели в Русском центре науки и культуры в Люксембурге.
https://ria.ru/20230607/teatr-1876671289.html
брюссель
люксембург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877296576_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_1d6d0c7cd25974baf8bac23fdf55f300.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, брюссель, сергей рахманинов, музыка, люксембург
Новости культуры, Брюссель, Сергей Рахманинов, Музыка, Люксембург, Культура
"Дни Рахманинова" прошли в европейских столицах
"Дни Рахманинова" прошли в Люксембурге и Брюсселе
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости.
В Брюсселе и Люксембурге прошли "Дни Рахманинова", сообщается
в Telegram-канале министерства культуры РФ.
В 2023 году празднуется 150-летие со дня рождения композитора. "В честь этой даты не только в нашей стране, но и за рубежом проходят юбилейные мероприятия", – уточнили в ведомстве.
В Русском доме в Брюсселе прошли круглый стол "Жизнь и творчество Сергея Рахманинова", выставка Музея музыки и концерт, в программе которого произведения композитора.
Среди почетных гостей – Мария Пушкина, двоюродная правнучка Николая Гоголя и супруга последнего прямого потомка, праправнука Александра Пушкина.
Выставку Музея музыки, лекцию о композиторе и концерт его камерных произведений провели в Русском центре науки и культуры в Люксембурге.
Шесть зарубежных театров приедут на гастроли в Россию