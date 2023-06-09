https://ria.ru/20230609/krym-1877154070.html

Хуснуллин заявил, что запасов воды Крыму хватит на 500 дней

Хуснуллин заявил, что запасов воды Крыму хватит на 500 дней - РИА Новости, 09.06.2023

Хуснуллин заявил, что запасов воды Крыму хватит на 500 дней

Все водохранилища Крыма заполнены водой, есть запас на 500 дней, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:15

2023-06-09T11:15

2023-06-09T11:42

республика крым

специальная военная операция на украине

безопасность

марат хуснуллин

россия

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Все водохранилища Крыма заполнены водой, есть запас на 500 дней, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1"."Водохранилища заполнены водой. Запас воды на 500 дней", - сказал Хуснуллин, комментируя ситуацию с Северо-Крымским каналом на фоне разрушения Каховской ГЭС.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230608/zatoplenie-1877090793.html

республика крым

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, безопасность, марат хуснуллин, россия, разрушение каховской гэс