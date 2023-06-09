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Хуснуллин заявил, что запасов воды Крыму хватит на 500 дней - РИА Новости, 09.06.2023
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11:15 09.06.2023 (обновлено: 11:42 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/krym-1877154070.html
Хуснуллин заявил, что запасов воды Крыму хватит на 500 дней
Хуснуллин заявил, что запасов воды Крыму хватит на 500 дней - РИА Новости, 09.06.2023
Хуснуллин заявил, что запасов воды Крыму хватит на 500 дней
Все водохранилища Крыма заполнены водой, есть запас на 500 дней, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:15
2023-06-09T11:42
республика крым
специальная военная операция на украине
безопасность
марат хуснуллин
россия
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Все водохранилища Крыма заполнены водой, есть запас на 500 дней, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1"."Водохранилища заполнены водой. Запас воды на 500 дней", - сказал Хуснуллин, комментируя ситуацию с Северо-Крымским каналом на фоне разрушения Каховской ГЭС.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
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республика крым, безопасность, марат хуснуллин, россия, разрушение каховской гэс
Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Марат Хуснуллин, Россия, Разрушение Каховской ГЭС
Хуснуллин заявил, что запасов воды Крыму хватит на 500 дней

Вице-премьер Хуснуллин: все водохранилища Крыма заполнены водой, есть запас на 500 дней

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Симферопольское водохранилище в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Все водохранилища Крыма заполнены водой, есть запас на 500 дней, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1".
"Водохранилища заполнены водой. Запас воды на 500 дней", - сказал Хуснуллин, комментируя ситуацию с Северо-Крымским каналом на фоне разрушения Каховской ГЭС.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымБезопасностьМарат ХуснуллинРоссияРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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