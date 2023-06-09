https://ria.ru/20230609/krym-1877142762.html

Представитель ГУР Украины пригрозил захватить Крым

Представитель ГУР Украины пригрозил захватить Крым - РИА Новости, 09.06.2023

Представитель ГУР Украины пригрозил захватить Крым

Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов грозит захватить Крым, пока "будет тепло". Об этом он заявил в интервью изданию... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:29

2023-06-09T10:29

2023-06-09T10:33

специальная военная операция на украине

россия

украина

республика крым

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов грозит захватить Крым, пока "будет тепло". Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда"."Мы говорим о прогнозах. Коррективы происходят, но общая ситуация, общая оценка остаётся без изменений - Украина вернёт Крым… Поскольку сейчас идёт активная фаза действий сил обороны и продолжение оборонной операции, сейчас неправильно обсуждать конкретные даты, но думаю, что будет тепло", - сказал Юсов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться. В понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел". Восьмого июня глава МО РФ Сергей Шойгу заявлял, что украинская бригада, предпринявшая попытку наступления на запорожском направлении, остановлена на всех участках и с большими потерями отошла. МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Российская армия в состоянии отразить украинское контрнаступление, РФ нельзя недооценивать, заявил ранее военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.

https://ria.ru/20230608/krym-1877100995.html

https://ria.ru/20230608/krym-1877098675.html

https://ria.ru/20230608/krym-1877097433.html

https://ria.ru/20230608/dostizhenie-1876948322.html

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