https://ria.ru/20230609/kitay-1877163074.html

Герасимов отметил уровень стратегического взаимодействия России и Китая

Герасимов отметил уровень стратегического взаимодействия России и Китая - РИА Новости, 09.06.2023

Герасимов отметил уровень стратегического взаимодействия России и Китая

Российско-китайские всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:42

2023-06-09T11:42

2023-06-09T11:42

россия

китай

валерий герасимов

си цзиньпин

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российско-китайские всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Герасимов провел переговоры по видеоконференцсвязи с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Лю Чжэньли, назначенным на должность в марте 2023 года. "Президент Владимир Владимирович Путин и председатель Си Цзиньпин подтвердили, что российско-китайские всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне", - сказал Герасимов. По словам российского генерала, "на фоне происходящих мировых событий принятые решения формируют долгосрочные цели в области национального развития и безопасности, которые были зафиксированы в совместном заявлении наших лидеров, включая вопросы углубления военного сотрудничества".

https://ria.ru/20230609/kitay-1877160935.html

россия

китай

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Екатерина Зайцева

россия, китай, валерий герасимов, си цзиньпин