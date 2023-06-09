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Герасимов отметил уровень стратегического взаимодействия России и Китая - РИА Новости, 09.06.2023
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11:42 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/kitay-1877163074.html
Герасимов отметил уровень стратегического взаимодействия России и Китая
Герасимов отметил уровень стратегического взаимодействия России и Китая - РИА Новости, 09.06.2023
Герасимов отметил уровень стратегического взаимодействия России и Китая
Российско-китайские всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:42
2023-06-09T11:42
россия
китай
валерий герасимов
си цзиньпин
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российско-китайские всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Герасимов провел переговоры по видеоконференцсвязи с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Лю Чжэньли, назначенным на должность в марте 2023 года. "Президент Владимир Владимирович Путин и председатель Си Цзиньпин подтвердили, что российско-китайские всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне", - сказал Герасимов. По словам российского генерала, "на фоне происходящих мировых событий принятые решения формируют долгосрочные цели в области национального развития и безопасности, которые были зафиксированы в совместном заявлении наших лидеров, включая вопросы углубления военного сотрудничества".
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россия, китай, валерий герасимов, си цзиньпин
Россия, Китай, Валерий Герасимов, Си Цзиньпин
Герасимов отметил уровень стратегического взаимодействия России и Китая

Герасимов: стратегическое взаимодействие России и Китая находится на самом высоком уровне

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российско-китайские всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов провел переговоры по видеоконференцсвязи с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Лю Чжэньли, назначенным на должность в марте 2023 года.
"Президент Владимир Владимирович Путин и председатель Си Цзиньпин подтвердили, что российско-китайские всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне", - сказал Герасимов.
По словам российского генерала, "на фоне происходящих мировых событий принятые решения формируют долгосрочные цели в области национального развития и безопасности, которые были зафиксированы в совместном заявлении наших лидеров, включая вопросы углубления военного сотрудничества".
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