Туроператоры рассказали, сколько стоят летом путевки на Кипр
АТОР: недельный отдых на Кипре в июне стоит в среднем 155 тысяч рублей на двоих
© Pixabay / Maria Saveleva Прохожие на улице Ларнаки
© Pixabay / Maria Saveleva
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Туроператоры говорят, что спрос на отдых на Кипре выше ожидаемого, и рассказывают, сколько стоят путевки, сообщает АТОР.
Несмотря на рейсы со стыковками, бронирование Европы в этом году приятно удивляет, отмечают в PAC Group. В частности, туристы уже месяц летают на Кипр на стыковочных рейсах Jazeera Airways: из Москвы в Ларнаку с пересадкой в Кувейте с комфортной стыковкой и по единому билету. Они сдают багаж в России и получают его уже на курорте. Добраться до острова можно также с пересадкой в Ереване, Дубае и Каире.
По словам участников рынка, визу на Кипр можно оформить за пять рабочих дней. "Все наши туристы визы получают, отказов нет. Пакет документов минимальный", — сообщили и в Ambotis Holidays. Соответствующую информацию подтвердили в "Русском Экспрессе", PAC Group и TEZ TOUR.
Самые востребованные путевки – в "пятерки" и наоборот, бюджетные гостиницыс завтраками или полупансионом, отмечают туроператоры. На острове отдыхающие проводят в среднем десять ночей. Самые популярные курорты – Айя-Напа, Пафос, Протарас и Лимассол.
Недельный отдых в отеле категории две звезды с завтраками – от 46 тысяч рублей на двоих, авиабилеты придется оплатить отдельно.
Средняя минимальная стоимость тура на Кипр в июне – от 155 тысяч рублей на двоих.