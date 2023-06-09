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Туроператоры рассказали, сколько стоят летом путевки на Кипр - РИА Новости, 09.06.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
03:16 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/kipr-1877032368.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят летом путевки на Кипр
Туроператоры рассказали, сколько стоят летом путевки на Кипр - РИА Новости, 09.06.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят летом путевки на Кипр
Туроператоры говорят, что спрос на отдых на Кипре выше ожидаемого, и рассказывают, сколько стоят путевки, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T03:16
2023-06-09T03:16
туризм
новости - туризм
кипр
европа
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Туроператоры говорят, что спрос на отдых на Кипре выше ожидаемого, и рассказывают, сколько стоят путевки, сообщает АТОР.Несмотря на рейсы со стыковками, бронирование Европы в этом году приятно удивляет, отмечают в PAC Group. В частности, туристы уже месяц летают на Кипр на стыковочных рейсах Jazeera Airways: из Москвы в Ларнаку с пересадкой в Кувейте с комфортной стыковкой и по единому билету. Они сдают багаж в России и получают его уже на курорте. Добраться до острова можно также с пересадкой в Ереване, Дубае и Каире.По словам участников рынка, визу на Кипр можно оформить за пять рабочих дней. "Все наши туристы визы получают, отказов нет. Пакет документов минимальный", — сообщили и в Ambotis Holidays. Соответствующую информацию подтвердили в "Русском Экспрессе", PAC Group и TEZ TOUR.Самые востребованные путевки – в "пятерки" и наоборот, бюджетные гостиницыс завтраками или полупансионом, отмечают туроператоры. На острове отдыхающие проводят в среднем десять ночей. Самые популярные курорты – Айя-Напа, Пафос, Протарас и Лимассол.Недельный отдых в отеле категории две звезды с завтраками – от 46 тысяч рублей на двоих, авиабилеты придется оплатить отдельно.Средняя минимальная стоимость тура на Кипр в июне – от 155 тысяч рублей на двоих.
https://ria.ru/20230607/evropa-1876582255.html
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новости - туризм, кипр, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), москва, tez tour
Туризм, Новости - Туризм, Кипр, Европа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Москва, Tez Tour
Туроператоры рассказали, сколько стоят летом путевки на Кипр

АТОР: недельный отдых на Кипре в июне стоит в среднем 155 тысяч рублей на двоих

© Pixabay / Maria Saveleva Прохожие на улице Ларнаки
Прохожие на улице Ларнаки - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Pixabay / Maria Saveleva
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Туроператоры говорят, что спрос на отдых на Кипре выше ожидаемого, и рассказывают, сколько стоят путевки, сообщает АТОР.
Несмотря на рейсы со стыковками, бронирование Европы в этом году приятно удивляет, отмечают в PAC Group. В частности, туристы уже месяц летают на Кипр на стыковочных рейсах Jazeera Airways: из Москвы в Ларнаку с пересадкой в Кувейте с комфортной стыковкой и по единому билету. Они сдают багаж в России и получают его уже на курорте. Добраться до острова можно также с пересадкой в Ереване, Дубае и Каире.
По словам участников рынка, визу на Кипр можно оформить за пять рабочих дней. "Все наши туристы визы получают, отказов нет. Пакет документов минимальный", — сообщили и в Ambotis Holidays. Соответствующую информацию подтвердили в "Русском Экспрессе", PAC Group и TEZ TOUR.
Самые востребованные путевки – в "пятерки" и наоборот, бюджетные гостиницыс завтраками или полупансионом, отмечают туроператоры. На острове отдыхающие проводят в среднем десять ночей. Самые популярные курорты – Айя-Напа, Пафос, Протарас и Лимассол.
Недельный отдых в отеле категории две звезды с завтраками – от 46 тысяч рублей на двоих, авиабилеты придется оплатить отдельно.
Средняя минимальная стоимость тура на Кипр в июне – от 155 тысяч рублей на двоих.
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ТуризмНовости - ТуризмКипрЕвропаАссоциация туроператоров России (АТОР)МоскваTez Tour
 
 
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