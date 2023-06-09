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Такер Карлсон выпустил второй эпизод шоу, несмотря на претензии Fox News - РИА Новости, 09.06.2023
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02:20 09.06.2023 (обновлено: 02:59 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/karlson-1877113138.html
Такер Карлсон выпустил второй эпизод шоу, несмотря на претензии Fox News
Такер Карлсон выпустил второй эпизод шоу, несмотря на претензии Fox News - РИА Новости, 09.06.2023
Такер Карлсон выпустил второй эпизод шоу, несмотря на претензии Fox News
Телеведущий Такер Карлсон разместил в Twitter второй выпуск своего политического шоу, несмотря на претензии со стороны его формального работодателя — Fox News. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T02:20
2023-06-09T02:59
в мире
сша
россия
такер карлсон
twitter
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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Телеведущий Такер Карлсон разместил в Twitter второй выпуск своего политического шоу, несмотря на претензии со стороны его формального работодателя — Fox News. В апреле американский телеканал по неясным причинам отстранил самого рейтингового журналиста страны от эфира, но продолжает держать его в штате до 2025 года. Во втором выпуске шоу "Такер в Twitter" Карлсон говорил об эрозии табу на педофилию, обвинил одну из социальных сетей с ее алгоритмами в распространении неоднозначного контента, упомянул о "странной и жутковатой" личной жизни экс-президента Барака Обамы, высмеял действующего главу государства Джо Байдена, который назвал идеологию превосходства белой расы "самой опасной угрозой" США — большей, чем ядерная война с Россией или мексиканские наркокартели. Первый выпуск шоу за сутки собрал 55 миллионов просмотров. После этого, по данным интернет-портала Axios, Fox News уведомил Карлсона о нарушении условий продолжающего свое действие контракта. Юристы тележурналиста в ответ сослались на первую поправку конституции, которая гарантируют свободу слова.
https://ria.ru/20230607/karlson-1876638994.html
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в мире, сша, россия, такер карлсон, twitter
В мире, США, Россия, Такер Карлсон, Twitter
Такер Карлсон выпустил второй эпизод шоу, несмотря на претензии Fox News

Телеведущий Такер Карлсон выпустил второй эпизод шоу, несмотря на претензии работодателя

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Такер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Телеведущий Такер Карлсон разместил в Twitter второй выпуск своего политического шоу, несмотря на претензии со стороны его формального работодателя — Fox News.
В апреле американский телеканал по неясным причинам отстранил самого рейтингового журналиста страны от эфира, но продолжает держать его в штате до 2025 года.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Карлсон указал на ложь американских СМИ о Каховской ГЭС и Путине
7 июня, 10:03
Во втором выпуске шоу "Такер в Twitter" Карлсон говорил об эрозии табу на педофилию, обвинил одну из социальных сетей с ее алгоритмами в распространении неоднозначного контента, упомянул о "странной и жутковатой" личной жизни экс-президента Барака Обамы, высмеял действующего главу государства Джо Байдена, который назвал идеологию превосходства белой расы "самой опасной угрозой" США — большей, чем ядерная война с Россией или мексиканские наркокартели.
Первый выпуск шоу за сутки собрал 55 миллионов просмотров. После этого, по данным интернет-портала Axios, Fox News уведомил Карлсона о нарушении условий продолжающего свое действие контракта. Юристы тележурналиста в ответ сослались на первую поправку конституции, которая гарантируют свободу слова.
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