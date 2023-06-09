https://ria.ru/20230609/karlson-1877113138.html

Такер Карлсон выпустил второй эпизод шоу, несмотря на претензии Fox News

Такер Карлсон выпустил второй эпизод шоу, несмотря на претензии Fox News - РИА Новости, 09.06.2023

Такер Карлсон выпустил второй эпизод шоу, несмотря на претензии Fox News

Телеведущий Такер Карлсон разместил в Twitter второй выпуск своего политического шоу, несмотря на претензии со стороны его формального работодателя — Fox News. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T02:20

2023-06-09T02:20

2023-06-09T02:59

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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Телеведущий Такер Карлсон разместил в Twitter второй выпуск своего политического шоу, несмотря на претензии со стороны его формального работодателя — Fox News. В апреле американский телеканал по неясным причинам отстранил самого рейтингового журналиста страны от эфира, но продолжает держать его в штате до 2025 года. Во втором выпуске шоу "Такер в Twitter" Карлсон говорил об эрозии табу на педофилию, обвинил одну из социальных сетей с ее алгоритмами в распространении неоднозначного контента, упомянул о "странной и жутковатой" личной жизни экс-президента Барака Обамы, высмеял действующего главу государства Джо Байдена, который назвал идеологию превосходства белой расы "самой опасной угрозой" США — большей, чем ядерная война с Россией или мексиканские наркокартели. Первый выпуск шоу за сутки собрал 55 миллионов просмотров. После этого, по данным интернет-портала Axios, Fox News уведомил Карлсона о нарушении условий продолжающего свое действие контракта. Юристы тележурналиста в ответ сослались на первую поправку конституции, которая гарантируют свободу слова.

https://ria.ru/20230607/karlson-1876638994.html

https://ria.ru/20230508/karlson-1870404497.html

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в мире, сша, россия, такер карлсон, twitter