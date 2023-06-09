https://ria.ru/20230609/karabakh-1877289332.html

Пашинян заявил о желании обсудить работу российских миротворцев в Карабахе

Пашинян заявил о желании обсудить работу российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 09.06.2023

Пашинян заявил о желании обсудить работу российских миротворцев в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что хочет обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи ситуацию в зоне ответственности РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:34

2023-06-09T17:34

2023-06-09T17:58

в мире

нагорный карабах

армения

россия

никол пашинян

владимир путин

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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что хочет обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе."Действительно, мы регулярно встречаемся и обсуждаем широкий круг вопросов. Сегодня тоже мы обсудим вопросы двусторонней повестки региональные вопросы. Я думаю, что сегодня мы обсудим еще и ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян перед встречей с Путиным.Он отметил, что в Карабахе сложилась достаточно напряженная гуманитарная ситуация. "В Нагорном Карабахе уже несколько месяцев нет газа и электроэнергии. Ситуация в Лачинском коридоре (связывающем Карабах с Арменией - ред.) остается довольно напряженной. Должен подчеркнуть, что сейчас доставки продовольствия в Нагорный Карабах проводятся с помощью российских миротворцев и это ограниченное количество продовольствия. В общем, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и это тоже очень важный вопрос, и я уверен, сегодня его обсудим", - сказал Пашинян.Он также поздравил Путина с предстоящим праздником - Днем России.

https://ria.ru/20230526/peregovory-1874229455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нагорный карабах, армения, россия, никол пашинян, владимир путин