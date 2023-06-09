Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил о желании обсудить работу российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 09.06.2023 (обновлено: 17:58 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/karabakh-1877289332.html
Пашинян заявил о желании обсудить работу российских миротворцев в Карабахе
Пашинян заявил о желании обсудить работу российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 09.06.2023
Пашинян заявил о желании обсудить работу российских миротворцев в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что хочет обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи ситуацию в зоне ответственности РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:34
2023-06-09T17:58
в мире
нагорный карабах
армения
россия
никол пашинян
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758418975_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_5d4e054cefbb2a55d7e2ff8e1001c45e.jpg
СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что хочет обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе."Действительно, мы регулярно встречаемся и обсуждаем широкий круг вопросов. Сегодня тоже мы обсудим вопросы двусторонней повестки региональные вопросы. Я думаю, что сегодня мы обсудим еще и ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян перед встречей с Путиным.Он отметил, что в Карабахе сложилась достаточно напряженная гуманитарная ситуация. "В Нагорном Карабахе уже несколько месяцев нет газа и электроэнергии. Ситуация в Лачинском коридоре (связывающем Карабах с Арменией - ред.) остается довольно напряженной. Должен подчеркнуть, что сейчас доставки продовольствия в Нагорный Карабах проводятся с помощью российских миротворцев и это ограниченное количество продовольствия. В общем, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и это тоже очень важный вопрос, и я уверен, сегодня его обсудим", - сказал Пашинян.Он также поздравил Путина с предстоящим праздником - Днем России.
https://ria.ru/20230526/peregovory-1874229455.html
нагорный карабах
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758418975_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0fb1bcd03a54c8cfa967d2f052e49a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нагорный карабах, армения, россия, никол пашинян, владимир путин
В мире, Нагорный Карабах, Армения, Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин
Пашинян заявил о желании обсудить работу российских миротворцев в Карабахе

Пашинян хочет обсудить ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что хочет обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе.
"Действительно, мы регулярно встречаемся и обсуждаем широкий круг вопросов. Сегодня тоже мы обсудим вопросы двусторонней повестки региональные вопросы. Я думаю, что сегодня мы обсудим еще и ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян перед встречей с Путиным.
Он отметил, что в Карабахе сложилась достаточно напряженная гуманитарная ситуация. "В Нагорном Карабахе уже несколько месяцев нет газа и электроэнергии. Ситуация в Лачинском коридоре (связывающем Карабах с Арменией - ред.) остается довольно напряженной. Должен подчеркнуть, что сейчас доставки продовольствия в Нагорный Карабах проводятся с помощью российских миротворцев и это ограниченное количество продовольствия. В общем, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и это тоже очень важный вопрос, и я уверен, сегодня его обсудим", - сказал Пашинян.
Он также поздравил Путина с предстоящим праздником - Днем России.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
"Препятствий не осталось". О чем Пашинян и Алиев договорились в Москве
26 мая, 00:36
 
В миреНагорный КарабахАрменияРоссияНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала