Пашинян заявил о желании обсудить работу российских миротворцев в Карабахе
Пашинян хочет обсудить ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что хочет обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе.
"Действительно, мы регулярно встречаемся и обсуждаем широкий круг вопросов. Сегодня тоже мы обсудим вопросы двусторонней повестки региональные вопросы. Я думаю, что сегодня мы обсудим еще и ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян перед встречей с Путиным.
Он отметил, что в Карабахе сложилась достаточно напряженная гуманитарная ситуация. "В Нагорном Карабахе уже несколько месяцев нет газа и электроэнергии. Ситуация в Лачинском коридоре (связывающем Карабах с Арменией - ред.) остается довольно напряженной. Должен подчеркнуть, что сейчас доставки продовольствия в Нагорный Карабах проводятся с помощью российских миротворцев и это ограниченное количество продовольствия. В общем, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и это тоже очень важный вопрос, и я уверен, сегодня его обсудим", - сказал Пашинян.
Он также поздравил Путина с предстоящим праздником - Днем России.