https://ria.ru/20230609/internet-1877241179.html

В Индонезии группа коренных народов потребовала отключения Интернета

В Индонезии группа коренных народов потребовала отключения Интернета - РИА Новости, 09.06.2023

В Индонезии группа коренных народов потребовала отключения Интернета

Сообщество коренных народов в Индонезии потребовало отключения интернета в их районе, чтобы свести к минимуму "негативное воздействие" онлайн-мира, сообщает... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:11

2023-06-09T15:11

2023-06-09T16:39

в мире

индонезия

ява (остров)

бантен

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сообщество коренных народов в Индонезии потребовало отключения интернета в их районе, чтобы свести к минимуму "негативное воздействие" онлайн-мира, сообщает индонезийский онлайн-портал Merdeka. По данным издания, за инициативу в первую очередь выступает коренное племя Бадуи - сообщество из 26 тысяч человек в провинции Бантен на острове Ява. Члены этого племени известны своим отказом от современных технологий. "Представители племени попросили власти провинции отключить интернет или перенаправить близлежащие телекоммуникационные вышки, чтобы сигнал не доходил до них", - пишет издание. Местные жители утверждают, что телекоммуникационные вышки, построенные рядом с их районом, могут "угрожать их образу жизни и нравственности молодых людей, у которых может возникнуть соблазн пользоваться интернетом". "Этот запрос — часть наших усилий по минимизации негативного влияния смартфонов на наших людей", — цитирует портал заявления вождей племени. Свобода интернета в консервативной Индонезии с мусульманским большинством является спорным вопросом. Правительство запретило азартные игры и порнографию и требует от интернет-провайдеров фильтровать контент, который они считают неприемлемым. Несмотря на цензуру, нелегальные веб-сайты, на которых размещается такой контент, процветают.

https://ria.ru/20230607/zemletryasenie-1876812644.html

https://ria.ru/20230606/otnosheniya-1876605358.html

индонезия

ява (остров)

бантен

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, ява (остров), бантен