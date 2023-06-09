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В Индонезии группа коренных народов потребовала отключения Интернета - РИА Новости, 09.06.2023
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15:11 09.06.2023 (обновлено: 16:39 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/internet-1877241179.html
В Индонезии группа коренных народов потребовала отключения Интернета
В Индонезии группа коренных народов потребовала отключения Интернета - РИА Новости, 09.06.2023
В Индонезии группа коренных народов потребовала отключения Интернета
Сообщество коренных народов в Индонезии потребовало отключения интернета в их районе, чтобы свести к минимуму "негативное воздействие" онлайн-мира, сообщает... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:11
2023-06-09T16:39
в мире
индонезия
ява (остров)
бантен
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сообщество коренных народов в Индонезии потребовало отключения интернета в их районе, чтобы свести к минимуму "негативное воздействие" онлайн-мира, сообщает индонезийский онлайн-портал Merdeka. По данным издания, за инициативу в первую очередь выступает коренное племя Бадуи - сообщество из 26 тысяч человек в провинции Бантен на острове Ява. Члены этого племени известны своим отказом от современных технологий. "Представители племени попросили власти провинции отключить интернет или перенаправить близлежащие телекоммуникационные вышки, чтобы сигнал не доходил до них", - пишет издание. Местные жители утверждают, что телекоммуникационные вышки, построенные рядом с их районом, могут "угрожать их образу жизни и нравственности молодых людей, у которых может возникнуть соблазн пользоваться интернетом". "Этот запрос — часть наших усилий по минимизации негативного влияния смартфонов на наших людей", — цитирует портал заявления вождей племени. Свобода интернета в консервативной Индонезии с мусульманским большинством является спорным вопросом. Правительство запретило азартные игры и порнографию и требует от интернет-провайдеров фильтровать контент, который они считают неприемлемым. Несмотря на цензуру, нелегальные веб-сайты, на которых размещается такой контент, процветают.
https://ria.ru/20230607/zemletryasenie-1876812644.html
https://ria.ru/20230606/otnosheniya-1876605358.html
индонезия
ява (остров)
бантен
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в мире, индонезия, ява (остров), бантен
В мире, Индонезия, Ява (остров), Бантен
В Индонезии группа коренных народов потребовала отключения Интернета

Сообщество коренных народов в Индонезии потребовало отключения интернета в их районе

© AFP 2023 / Rangga FirmansyahКоренное племя Бадуи
Коренное племя Бадуи - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AFP 2023 / Rangga Firmansyah
Коренное племя Бадуи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сообщество коренных народов в Индонезии потребовало отключения интернета в их районе, чтобы свести к минимуму "негативное воздействие" онлайн-мира, сообщает индонезийский онлайн-портал Merdeka.
По данным издания, за инициативу в первую очередь выступает коренное племя Бадуи - сообщество из 26 тысяч человек в провинции Бантен на острове Ява. Члены этого племени известны своим отказом от современных технологий.
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"Представители племени попросили власти провинции отключить интернет или перенаправить близлежащие телекоммуникационные вышки, чтобы сигнал не доходил до них", - пишет издание.
Местные жители утверждают, что телекоммуникационные вышки, построенные рядом с их районом, могут "угрожать их образу жизни и нравственности молодых людей, у которых может возникнуть соблазн пользоваться интернетом".
"Этот запрос — часть наших усилий по минимизации негативного влияния смартфонов на наших людей", — цитирует портал заявления вождей племени.
Свобода интернета в консервативной Индонезии с мусульманским большинством является спорным вопросом. Правительство запретило азартные игры и порнографию и требует от интернет-провайдеров фильтровать контент, который они считают неприемлемым. Несмотря на цензуру, нелегальные веб-сайты, на которых размещается такой контент, процветают.
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